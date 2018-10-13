При сносе гаражей на ул. Советской Армии нашли снаряд

В субботу, 13 октября, в Самаре при сносе гаражей нашли снаряд. Об этом сообщает trkterra.ru.

Инцидент произошел на ул. Советской Армии. Предмет, похожий на снаряд со следами ржавчины нашли в одном из гаражных боксов.

Полиция вызывала спецавтомобиль для перевозки находки.