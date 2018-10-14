Самарчанка попала в больницу после пьяной ссоры с сожителем

В Самаре в отношении 67-летнего инвалида 2 группы возбудили уголовное дело в связи с нанесением тяжких травм женщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

52-летняя пострадавшая попала в больницу с ножевым ранением брюшной полости. По версии правоохранителей, травмы ей нанес сожитель во время пьяной ссоры.