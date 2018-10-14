"Ижсталь" обыграла хоккеистов ЦСК ВВС

Хоккеисты ЦСК ВВС 13 октября проиграли "Ижстали".

Матч прошел со счетом 2:3. В начале третьего периода самарцы лидировали 2:0, но позволили "Ижстали" сровнять счет. Победную шайбу ижевцы забили уже в овертайме.

15 октября ЦСК ВВС встретится с "Молотом-Прикамье" из Перми.