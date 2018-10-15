В зеленой зоне Тольятти тушат крупный пожар в доме у санатория "Лесное"

В понедельник, 15 октября, примерно в 4:40 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре в зеленой зоне, в районе санатория "Лесное", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

На месте происшествия, по предварительным данным, горела кровля и вещи в одноэтажном жилом деревянном бараке облицованном кирпичом, расположенном за территорией санатория. Площадь возгорания составляла 150 кв. м. Люди из здания были эвакуированы.

В настоящий момент данных о пострадавших нет. Предварительно, огонь уже потушен. Сейчас пожарные ведут проливку обгоревших конструкций.