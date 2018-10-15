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Пожары Происшествия

В зеленой зоне Тольятти тушат крупный пожар в доме у санатория "Лесное"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 октября, примерно в 4:40 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре в зеленой зоне, в районе санатория "Лесное", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

На месте происшествия, по предварительным данным, горела кровля и вещи в одноэтажном жилом деревянном бараке облицованном кирпичом, расположенном за территорией санатория. Площадь возгорания составляла 150 кв. м. Люди из здания были эвакуированы.

В настоящий момент данных о пострадавших нет. Предварительно, огонь уже потушен. Сейчас пожарные ведут проливку обгоревших конструкций.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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