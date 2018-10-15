Силовики задержали Черепа, подозреваемого в убийстве жителя Приволжского района

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 28-летнего жителя Приволжского, совершенном в феврале текущего года, сообщает samara.kp.ru.
Напомним, Дмитрий Белопасов по прозвищу Белый пропал 20 февраля. В соцсетях его родственники сообщали, что он собирался к какому-то Черепу, туда его отвез знакомый. Больше Дмитрия никто не видел.
23 марта труп пропавшего мужчины нашли в чужой могиле в с. Степняки. Тело убитого с выстрелом в голову Белого спрятали под гробом умершего человека. Подозреваемый - 36-летний Сергей Пустовит по кличке Череп бесследно исчез. И только на днях его следы обнаружились.
"Была проведена оперативная работа, в ходе которой удалось выяснить, что Пустовит пересек границу и сбежал на Украину. Он успел это сделать после того, как его и нескольких его знакомых еще до обнаружения трупа задержали для дачи показаний, а потом отпустили, - рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. - Он туда не воевать уехал, а просто жить, уйти от наказания. Силовики получили информацию о нем, узнали адрес".
Жена погибшего - Ольга - сообщила, что Сергей уже задержан. Скоро его должны доставить в Самарскую область. Впрочем, официально правоохранители пока никаких временных рамок не называют, подчеркивая, что работа по преступлению продолжается.
В любом случае в федеральном розыске Сергея Пустовита больше нет. После возвращения в родные края Черепа поместят в СИЗО.
По информации "КП", конфликт, приведший к роковым последствиям, мог произойти из-за торговли наркотиками. Белопасов якобы их продавал, а Пустовит выступал против и просил Дмитрия остановиться. Страсти накалялись,закончилось тем, что Белый поехал к оппоненту домой выяснить отношения с глазу на глаз. Именно после той поездки потерпевший бесследно исчез.
Пустовита заподозрили сразу. Мужчину и нескольких его знакомых полицейские привозили в отдел и проверяли на причастность к пропаже разыскиваемого, но они все отрицали. Затем дом подозреваемого осмотрели, обнаружили там кровь, и вскоре стало понятно, чья она, а вскоре у правоохранителей появились свидетельства, что Пустовит, копавший могилы на деревенском кладбище, два раза ходил к одной могиле.
Сейчас расследование продолжается.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .