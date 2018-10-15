Поставщики автокомпонентов сорвали своевременный старт рестайлинговой Lada Granta

Тысячи рестайлинговых автомобилей семейства Granta не смогли выехать с АвтоВАЗа вовремя. В итоге дилеры в регионах уже две недели не могут дождаться новой модели, а некомплект скопился на площадке ВАЗа, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что производство обновленной Granta стартовало в августе, а вскоре в рамках Московского автосалона-2018 состоялась публичная премьера семейства.

По данным источников "СО", тысячи новых "Грант" в конце сентября 2018 г. так и не ушли к дилерам. Причиной стали сбои с поставками комплектующих. Эту информацию подтвердили в пресс-центре предприятия.

"В компании некоторое время назад отмечался временный дефицит некоторых комплектующих. Проблема была связана с техническими проблемами у одного из наших поставщиков. Вместе с ним мы решаем эти вопросы, поставки уже нормализованы", - отметил руководитель подразделения Сергей Ильинский. По вине каких поставщиков возникли проблемы и почему, он уточнять не стал.

По версии участников автокомпонентного рынка, основными "виновниками торжества" оказались два предприятия - нижегородский холдинг "Автокомпонент" и СП "УзЧасис". Нижегородцы якобы нарушили график поставок бамперов на новую "Гранту". Уточнить, по каким причинам это произошло, в пресс-службе "Автокомпонента" не удалось.

"УзЧасис" был ответственен за отгрузку фар рестайлинговой Lada Granta. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, предприятие поставило на автозавод комплекты фар только одной стороны, пообещав поставить вторую часть лишь в следующем месяце. Прояснить ситуацию в самом СП издание не смогло, запрос в компании, проигнорировали.