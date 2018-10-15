Поставщики автокомпонентов сорвали своевременный старт рестайлинговой Lada Granta

Тысячи рестайлинговых автомобилей семейства Granta не смогли выехать с АвтоВАЗа вовремя. В итоге дилеры в регионах уже две недели не могут дождаться новой модели, а некомплект скопился на площадке ВАЗа, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, что производство обновленной Granta стартовало в августе, а вскоре в рамках Московского автосалона-2018 состоялась публичная премьера семейства.
По данным источников "СО", тысячи новых "Грант" в конце сентября 2018 г. так и не ушли к дилерам. Причиной стали сбои с поставками комплектующих. Эту информацию подтвердили в пресс-центре предприятия.
"В компании некоторое время назад отмечался временный дефицит некоторых комплектующих. Проблема была связана с техническими проблемами у одного из наших поставщиков. Вместе с ним мы решаем эти вопросы, поставки уже нормализованы", - отметил руководитель подразделения Сергей Ильинский. По вине каких поставщиков возникли проблемы и почему, он уточнять не стал.
По версии участников автокомпонентного рынка, основными "виновниками торжества" оказались два предприятия - нижегородский холдинг "Автокомпонент" и СП "УзЧасис". Нижегородцы якобы нарушили график поставок бамперов на новую "Гранту". Уточнить, по каким причинам это произошло, в пресс-службе "Автокомпонента" не удалось.
"УзЧасис" был ответственен за отгрузку фар рестайлинговой Lada Granta. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, предприятие поставило на автозавод комплекты фар только одной стороны, пообещав поставить вторую часть лишь в следующем месяце. Прояснить ситуацию в самом СП издание не смогло, запрос в компании, проигнорировали.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.