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Автопром Машиностроение

Поставщики автокомпонентов сорвали своевременный старт рестайлинговой Lada Granta

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тысячи рестайлинговых автомобилей семейства Granta не смогли выехать с АвтоВАЗа вовремя. В итоге дилеры в регионах уже две недели не могут дождаться новой модели, а некомплект скопился на площадке ВАЗа, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что производство обновленной Granta стартовало в августе, а вскоре в рамках Московского автосалона-2018 состоялась публичная премьера семейства.

По данным источников "СО", тысячи новых "Грант" в конце сентября 2018 г. так и не ушли к дилерам. Причиной стали сбои с поставками комплектующих. Эту информацию подтвердили в пресс-центре предприятия.

"В компании некоторое время назад отмечался временный дефицит некоторых комплектующих. Проблема была связана с техническими проблемами у одного из наших поставщиков. Вместе с ним мы решаем эти вопросы, поставки уже нормализованы", - отметил руководитель подразделения Сергей Ильинский. По вине каких поставщиков возникли проблемы и почему, он уточнять не стал.

По версии участников автокомпонентного рынка, основными "виновниками торжества" оказались два предприятия - нижегородский холдинг "Автокомпонент" и СП "УзЧасис". Нижегородцы якобы нарушили график поставок бамперов на новую "Гранту". Уточнить, по каким причинам это произошло, в пресс-службе "Автокомпонента" не удалось.

"УзЧасис" был ответственен за отгрузку фар рестайлинговой Lada Granta. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, предприятие поставило на автозавод комплекты фар только одной стороны, пообещав поставить вторую часть лишь в следующем месяце. Прояснить ситуацию в самом СП издание не смогло, запрос в компании, проигнорировали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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