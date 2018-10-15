Жители Новосемейкино выступили против создания нового мусорного полигона

В поселке Новосемейкино Красноярского района разворачивается конфликт, связанный с планами по созданию недалеко от поселка полигона "Северо-Восточный" для коммунальных и промышленных отходов общей площадью 9,6 га и мощностью до 150 тыс. тонн в год. Так, граждане уже опубликовали на сайте change.org петицию против создания этого полигона, под которой подписи поставили на данный момент более 2 тыс. человек.

О планах по созданию полигона граждане узнали из опубликованной на сайте района информации о проведении соответствующих публичных слушаний 20 октября 2018 года.

Как сообщается в петиции, полигон будет находиться в непосредственной близости сразу от нескольких населенных пунктов - села Водино (1 км), Новосемейкино (1,8 км), поселка Звездный (4,4 км), микрорайона Крутые Ключи (10 км). Численность жителей городского поселения Новосемейкино, включающего в себя одноименный поселок городского типа, села Старосемейкино и Водино, а также поселок Дубки, по данным официального сайта, составляет 10,6 тыс. человек. При этом в летнее время цифра возрастает в несколько раз с учетом дачников.

"В настоящее время на месте полигона на черноземе растут леса. Все жители близлежащих населенных пунктов - ПРОТИВ строительства данного объекта, поскольку это будет фактическим геноцидом живущих и будущих поколений", - подчеркивается в петиции.

Отметим, на территории Красноярского района рядом с Новосемейкино уже находятся три объекта захоронения отходов - к 2024 г. все они будут выведены из эксплуатации.

В размещенных на сайте райадминистрации в рамках слушаний документах сообщается, что создание полигона "Северо-Восточный" вблизи поселка Новосемейкино предусмотрено региональной программой по совершенствованию системы обращения с отходами. Объем инвестиций в этот объект составит, согласно размещенным сведениям, 174 млн рублей. Финансирование планируется вести за счет средств ООО НПФ "Полигон", которое является собственником участка.

Площадь участка захоронения на полигоне "Северо-Восточный" запланирована в размере 3,3 га. При этом его планируется разместить в выемке выработанного карьера. "В целях предотвращения попадания загрязненных поверхностных стоков и фильтрата в грунтовые воды на спланированное уплотненное дно котлована и боковые откосы укладывается гидроизоляционная мембрана", - поясняется в документах.

Также проект предусматривает создание на площадке КПП, досмотровой площадки с дозиметрическим контролем, весовой, здания приема пищи, душевой, дезинфицирующей ванны, локальных очистных сооружений, периметрального ограждения и других объектов.

Размещать на полигоне "Северо-Восточный" планируется твердые коммунальные отходы, а также промышленные, подобные коммунальным. Речь идет об отходах четвертого и пятого классов опасности, среди которых - невостребованный багаж, мусор и отходы с теплоходов, самолетов, поездов, вокзалов, аэропортов, автобусов, троллейбусов и метро. Также допустимы к размещению на этом полигоне сметы с автозаправочных станций и нефтебаз "малоопасные".

При этом в опубликованных документах уточняется, что размещение на полигоне жидких, радиоактивных и пастообразных (шламовых) отходов не предусмотрено.

В регоператоры ТКО прочат компанию Ростеха и Александра Милеева Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) хотят стать три компании - они подали заявки на участие в соответствующем конкурсе. Об этом Волга Ньюс рассказал член конкурсной комиссии, депутат губернской думы Александр Степанов, не сообщив названия компаний - участниц торгов.

Планируется, что полигон будет работать 12 часов в сутки 365 дней в году.

Создается полигон, согласно документации, для "предотвращения отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека".

Однако жители Новосемейкино, по информации которых, рядом с поселком уже действуют три полигона (в том числе "Северо-Восточный-1", подконтрольный НПФ "Полигон"), выступают категорически против появления еще одного такого объекта около их домов.

Так, одна из активисток Ольга Горшкова рассказала Волга Ньюс, что после закрытия Куйбышевского серного завода (существовал с 1960-х по 1990-е гг.) около поселка Новосемейкино осталось большое количество карьеров, которые используются для размещения мусора. По словам Ольги Горшковой, якобы на уже действующих полигонах далеко не всегда складирование отходов производится в соответствии с установленными нормами.

"У нас постоянно горят эти карьеры, постоянно дым, чад и сажа. Жители поселка уже устали писать в прокуратуру", - говорит Ольга Горшкова, добавляя, что действующие полигоны, вопреки нормам, якобы не ограничены забором.

При этом, как сообщили в прокуратуре области, на работу полигона "Северо-Восточный-1" за последний год жалоб от жителей не поступало. А источник в администрации района говорит о том, что у НПФ "Полигон" в отличие от других операторов местных свалок соблюдаются все нормы.

Новый полигон - "Северо-Восточный", по словам Ольги Горшковой, планируется открыть в рекультивированной зоне, на которой уже посажены деревья. Ольга Горшкова подчеркивает, что изучила законодательство и твердо убеждена в незаконности создания полигона на территории рекультивируемого карьера, который, помимо прочего, состоит из рыхлых пород.

Кроме того, она сообщила, что, по информации граждан, на полигон "Северо-Восточный" якобы могут повезти отходы из медицинских учреждений, в т.ч. кожно-венерологического и туберкулезного диспансеров. Поэтому граждане опасаются, что отходы более высокого класса опасности также могут попасть на полигон.

"В поселке и так очень сложная ситуация по онкологическим болезням, астмам, аллергиям. Поэтому мы против этого карьера и не дадим его построить! Мы живой стеной встанем и не одной сосенки вырубить там не позволим!" - подчеркнула Ольга Горшкова.

Ди⁠ректор ООО НПФ "Полигон" Валерий Танаев, в свою очередь, сообщил Волга Ньюс, что с учетом закрытия действующих полигонов отсутствие нового объекта обращения с отходами может привести к образованию стихийных свалок и созданию антисанитарных условий. При этом он пояснил, что строительство нового полигона займет не менее четырех лет. Участок под проектирование, по его словам, выбран с учетом соблюдения всех существующих норм и правил, а размещение полигона в выработанном карьере - "наиболее целесообразное использование таких участков".

"Информация в соцсетях и СМИ представляется в виде личных выводов и мнений определенного круга лиц, что можно назвать не иначе как подстрекательством. Сокрытие важных фактов, таких как предстоящие события по закрытию всех имеющихся в районе объектов обращения с отходами, не позволяют населению объективно оценивать ситуацию. Несмотря на то что на сайте администрации Красноярского района представлены материалы для ознакомления, к ним обратились лишь единицы, ведь громкие фразы про "огромную новую свалку" и "геноцид населения" не могут не пугать жителей", - считает Валерий Танаев.

Относительно претензий граждан по работе существующего объекта он заявил, что за время работы полигона "Северо-Восточный-1" (с 2002 г.) "от жителей жалоб не поступало".

Также он заметил, что благодаря применению новых способов обработки отходов участок нового полигона площадью в 9,6 га позволит заменить собой существующие полигоны общей площадью 32 га.

Что же касается зеленых насаждений, которые есть в карьере, то они, по информации Валерия Танаева, будут восстановлены силами НПФ.

"Как и любой подобный объект, полигон находится под пристальным вниманием контролирующих органов: Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора. ООО НПФ "Полигон" ведет постоянный мониторинг за состоянием всех компонентов окружающей среды, отчетные материалы по мониторингу являются общедоступными. За 16 лет работы полигона существенных нарушений выявлено не было. ООО НПФ "Полигон" добросовестно выполняет свою работу и не стесняется отстаивать свою точку зрения в суде в случае выставления незаконных обвинений", - подчеркнул Валерий Танаев, а в завершение добавил, что вопрос с выбором участка под размещение нового полигона на территории Красноярского района прорабатывался в течение нескольких лет, и альтернативной площадки для размещения объекта такого характера нет.

Глава Красноярского района Михаил Белоусов в беседе с Волга Ньюс пояснил, что с заявлением о проведении публичных слушаний на оценку воздействия на окружающую среду обратился собственник земельного участка под полигоном. Процедура, по его словам, необходима собственнику для прохождения государственной экологической экспертизы.

По состоянию на 9 октября 2018 г., по информации Михаила Белоусова, поступило 350 заявлений "против" создания полигона.

При этом глава района подчеркнул, что мнение граждан обязательно будет учтено, и призвал всех жителей поселка принять участие в публичных слушаниях, выразить свою позицию.