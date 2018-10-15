ДТП на ул. Революционной: столкнулись три автомобиля

Утром 15 октября на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей — Lada Priora, Lada Granta и Subaru.

По данным областного ГУ МВД, автомобилистка по неизвестным причинам столкнулась с одной машиной, которая по инерции врезалась во вторую.

Очевидцы сообщают о сильных механических повреждениях двух машин. Полиция продолжает работать на месте происшествия, где движение затруднено в обоих направлениях.

Известно об одном пострадавшем: ребенок, сидевший на переднем сидении в машине предполагаемой виновницы ДТП, получил ушибы. В полиции говорят, что он не был в специальном удерживающем устройстве.