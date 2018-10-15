ДТП на ул. Революционной: столкнулись три автомобиля

Утром 15 октября на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей — Lada Priora, Lada Granta и Subaru.
По данным областного ГУ МВД, автомобилистка по неизвестным причинам столкнулась с одной машиной, которая по инерции врезалась во вторую.
Очевидцы сообщают о сильных механических повреждениях двух машин. Полиция продолжает работать на месте происшествия, где движение затруднено в обоих направлениях.
Известно об одном пострадавшем: ребенок, сидевший на переднем сидении в машине предполагаемой виновницы ДТП, получил ушибы. В полиции говорят, что он не был в специальном удерживающем устройстве.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.