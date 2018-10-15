Между с. Соловьево и пос. Масленниково собираются построить дорогу

В Хворостянском районе планируется построить дорогу между с. Соловьево и пос. Масленниково.

Такая информация была озвучена 12 октября на выездном мероприятии комитетов губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и по местному самоуправлению.

По информации самарских министерства транспорта и министерства сельского хозяйства и продовольствия, на территории Соловьева и Масленникова работают два сельскохозяйственных предприятия — ООО "СТМ" и ООО "Сато-М", а также осуществляют деятельность ИП Агафопова В.К и ИП Татаринов Г.Н. В хозяйствах работают 123 человека.

Кроме того, на территории с. Соловьево в 2010 г. по решению суда закрыт школьный маршрут, по которому необходимо перевозить 20 детей в школу в Масленниково. В Соловьеве также есть начальная школа, детский сад, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и магазины.

Дороги между этими поселениями практически нет. В связи с этим, администрация Хворостянского района направила письменное обращение в региональное правительство по вопросу строительства дороги. Протяженность участка составляет 21,8 км, в том числе 13 км дороги непосредственно от Соловьева до Масленникова.

По данным регионального минтранса, строительство трассы "Приволжье-Хворостянка" — Соловьево и Масленниково входит в перечень объектов Самарской области для включения в федеральную целевую программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на плановый период до 2020 года".

В настоящее время министерством подготовлена и направлена в федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР) заявка на предоставление в 2019 г. субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства. Она одобрена и ожидается, что первый этап строительства дороги (участок от Масленниково до Соловьево) будет включен в план работ на 2019 год.