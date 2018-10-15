Между с. Соловьево и пос. Масленниково собираются построить дорогу

В Хворостянском районе планируется построить дорогу между с. Соловьево и пос. Масленниково.
Такая информация была озвучена 12 октября на выездном мероприятии комитетов губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и по местному самоуправлению.
По информации самарских министерства транспорта и министерства сельского хозяйства и продовольствия, на территории Соловьева и Масленникова работают два сельскохозяйственных предприятия — ООО "СТМ" и ООО "Сато-М", а также осуществляют деятельность ИП Агафопова В.К и ИП Татаринов Г.Н. В хозяйствах работают 123 человека.
Кроме того, на территории с. Соловьево в 2010 г. по решению суда закрыт школьный маршрут, по которому необходимо перевозить 20 детей в школу в Масленниково. В Соловьеве также есть начальная школа, детский сад, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и магазины.
Дороги между этими поселениями практически нет. В связи с этим, администрация Хворостянского района направила письменное обращение в региональное правительство по вопросу строительства дороги. Протяженность участка составляет 21,8 км, в том числе 13 км дороги непосредственно от Соловьева до Масленникова.
По данным регионального минтранса, строительство трассы "Приволжье-Хворостянка" — Соловьево и Масленниково входит в перечень объектов Самарской области для включения в федеральную целевую программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на плановый период до 2020 года".
В настоящее время министерством подготовлена и направлена в федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР) заявка на предоставление в 2019 г. субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства. Она одобрена и ожидается, что первый этап строительства дороги (участок от Масленниково до Соловьево) будет включен в план работ на 2019 год.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.