Банковские инструменты облегчат жизнь экспортерам

Управляющий Самарским филиалом АО "ЮниКредит Банка" Софья Комарова в интервью "Волга Ньюс" рассказала, насколько развит рынок корпоративных услуг в Самаре, что требуют клиенты от банков сегодня и какие продукты могут облегчить жизнь компаниям, работающим на внешнеэкономических рынках.

"Нужны сложные продукты и индивидуальный подход"

— Софья Валериевна, как вы оцениваете состояние рынка корпоративных услуг в Самарской области? Насколько он развит?

— Банковский сектор в стране и регионе претерпевает большие изменения. За последние годы мы видим, что некоторые игроки банковского рынка ушли, на их месте появляются другие, более сильные, идет укрупнение бизнеса. В связи с этим мы определенно видим усиление конкуренции на банковском рынке. Одновременно меняются и наши клиенты. Они становятся более требовательными, ставят перед банками более сложные задачи. Времена, когда клиенты приходили в банк просто за кредитом, давно прошли.

— Чего же клиенты ждут от банков сейчас?

— Сегодня клиентам необходимы сложные решения, адаптированные под их нужды. С одной стороны, бизнесу хочется сервиса высокого уровня, технологических решений, качественных услуг в сфере IT, современных платформ. Но вместе с этим мы видим, что клиентам по-прежнему важно живое общение. И это исторически является отличительной чертой ЮниКредит Банка — каждый бизнесмен, предприятие взаимодействуют с выделенным куратором, к которому можно обратиться с любым вопросом в режиме "единого окна" и получить квалифицированный совет.

— Как обстоит ситуация с кредитованием?

В этом году мы отмечаем выраженное увеличение интереса к инвестиционным кредитам. Возможно сказывается накопившийся за прошедшие годы отложенный спрос. Дополнительным толчком стала девальвация рубля. Продукция, произведенная в России, становится более конкурентоспособной, это в том числе подталкивает бизнес к инвестициям в производство. Мы наблюдаем появление проектов в самых различных отраслях экономики: сельское хозяйство, фармацевтика, перерабатывающая промышленность, машиностроение и многие другие.

Хотелось бы отметить, что процесс подготовки технико-экономического обоснования проекта достаточно непростой, а предусмотреть все и выполнить заранее намеченное в соответствии с планом и без каких-либо изменений в современном мире практически невозможно. ЮниКредит Банк подходит к рассмотрению инвестиционных проектов достаточно гибко. Мы готовы адаптировать наши решения в соответствии с реалиями, вносить коррективы в ходе реализации проекта по срокам и графикам финансирования, обсуждать варианты целевого использования кредитов, а также помогать нашим клиентам оформлять льготное финансирование по различным целевым программам.

— Какие новые продукты, выведенные на рынок в последнее время, пользуются спросом у бизнеса?

— Для разных сфер эти решения различаются. Это и продукты, связанные с управлением ликвидностью, кэш-менеджмент, современные решения в части сопровождения расчетов. Много продуктов востребовано сфере торгового финансирования. Кстати, это еще одно ключевое направление, в котором банк имеет большой опыт. Мы входим в одну из крупнейших европейских банковских групп, которая признана международным лидером в сфере торгового финансирования по результатам опроса Euromoney Trade Finance Survey 2018. Группа UniCredit была названа "Лучшим международным поставщиком услуг" (Global Best Service Provider) по ряду категорий. Этот рейтинг составлен на основе мнения более 7 тысяч корпоративных клиентов банков, что подтвердило наши компетенции в проведении документарных операций и финансировании торговли. Поэтому клиенты используют наш банк для организации своих расчетов с контрагентами по всему миру.

Еще одно явление времени: помимо того, что многие предприятия работают с импортом, например, приобретают оборудование, все больше самарских производителей работают на экспорт. Для них создаются специализированные продукты, в том числе дисконтированные аккредитивы. А чтобы во всем этом можно было разобраться, у нас есть персональные кураторы-помощники по валютному контролю. Для многих компаний это традиционно сложная тема, поэтому наличие человека, который всегда готов помочь и оформить документы, очень важно.

На внешние рынки

— Что сейчас может реально облегчить жизнь компаниям, выходящим на экспортные рынки?

— Для компании, которая планирует работать на внешнем рынке, необходимо в первую очередь консультирование, помощь в адаптации к изменениям валютного законодательства — это сфера достаточно непростая и жестко регулируемая. Кроме того, компаниям важно наличие качественной IT-платформы, удобство документооборота по валютному контролю, возможность как воспользоваться электронными сервисами, так и получить бумажный вариант документов. Но наряду с развитием автоматизации очень важна возможность звонка в банк, чтобы услышать мнение квалифицированного специалиста по насущным вопросам.

Банк как финансовый партнер может помочь бизнесу снизить многочисленные риски. Как один из примеров могу привести хэджирование валютных рисков. Предположим, компания закупает сырье или комплектующие в иностранной валюте, а готовую продукцию продает за рубли. Если курс иностранной валюты к рублю изменится, может случиться, что продукт, который компания произведет через какое-то время, окажется для нее убыточным. В этом случае банк предлагает заключить сделку купли-продажи валюты по определенному курсу в будущем. Предсказуемый курс закрывает часть рисков.

— А на что стоит обратить внимание при планировании выхода на рынок экспорта? Как правильно выбрать банк? Какие параметры являются ключевыми?

— В первую очередь — на надежность банка. Не секрет, что юридические лица в отличие от частных клиентов практически не защищены при банкротстве банка, поэтому для них надежность кредитного учреждения важна в первую очередь. Например, ЮниКредит Банк традиционно входит в списки надежных банков России, в частности, в рейтинге журнала Forbes уже два года подряд занимает вторую строчку.

Еще один немаловажный момент — это стоимость обслуживания, тарифы. В нашем банке к этому вопросу подходят очень гибко, учитывая индивидуальные потребности бизнеса.

Также стоит обратить внимание на разветвленность корреспондентской сети банка, возможность выбирать наиболее оптимальные цепочки расчетов со своими контрагентами. Это сильно влияет на скорость прохождения платежей, а время — это деньги!

— В чем сегодня главная особенность работы с иностранными партнерами?

— ЮниКредит Банк — крупнейший российский банк с иностранным участием — ориентируется на компании, имеющие международное присутствие. Самарская область в этом плане — передовой регион, у нас достаточно много компаний с иностранным участием. В последнее время в регион идут инвестиции, в особой экономической зоне, технопарках и на территории опережающего развития появляются иностранные резиденты. У них серьезные требования к качеству обслуживания и надежности самого банка, его представленности в различных странах мира, в части настроек полномочий, при подписании электронных документов, по форматам выписок. Нередко материнские компании выбирают банк единый на весь мир.