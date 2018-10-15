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Спорт

ВК "Искра - АМОНД" продолжит получать поддержку от облминспорта и искать спонсоров

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем сезоне волейбольный клуб "Искра — АМОНД" продолжит выступать в чемпионате России Высшей лиге Б и финансироваться министерством спорта Самарской области, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Руководство команды будет заниматься формированием бюджета, необходимого для дальнейшего участия команды в более высоком дивизионе — Высшей лиге А, об этом Волга Ньюс сообщили в спортивном ведомстве.

Напомним, по итогам прошлого сезона в чемпионате России Высшей лиге Б "Искра — АМОНД" завоевала право выступать в более высокой лиге — Высшей лиги А (вторая по значимости в женском российском волейболе). Для этого руководству клуба, который в основном существует на субсидии от министерства спорта Самарской области, требовалось сформировать необходимый бюджет. Его размер, по оценкам экспертов, нужно было увеличивать в 2-3 раза. На прошлой неделе игроки "Искры — АМОНД" опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об отсутствии у клуба бюджета для выступления в Высшей лиге А.

 "Мы "Искру" поддерживали, поддерживаем, и будем поддерживать, но в рамках существующих возможностей. Клубу эти возможности всегда были известны. Переговорил с руководством "Искры". Подтвердил готовность минспорта поддерживать клуб", — заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, комментируя открытое письмо волейболисток. 

Как уточнили в министерстве спорта Самарской области, в 2018 г. на финансирование "Искры — АМОНД" были запланированы средства, которые клуб уже получил.

"Регион ежегодно поддерживает нашу волейбольную команду, размер этой помощи определяется исходя из тех ресурсов, которые есть. И эти ресурсы не безграничны. На 2019 г. в проекте бюджета минспорта средства на "Искру — АМОНД" также предусматриваются. Учитывая, что сейчас в клубе непростая финансовая ситуация, прорабатывается вопрос оказания ей дополнительной поддержки до конца этого года. Надеемся, что клуб также привлечет и спонсоров. Тема участия в Высшей лиге А не закрывается, но для этого, в первую очередь, руководству клуба необходимо сформировать бюджет с участием не только средств региона, но и спонсоров. Профессиональные спортивные клубы должны искать внебюджетные средства,  — уточнили в ведомстве.

Сейчас "Искры — АМОНД" выступает в Высшей лиге Б и после восьми игр занимает 4 место среди 10 команд.

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