В Чапаевске планируют отремонтировать дорогу по ул. Производственной

О планах по ремонту дороги на ул. Производственной в Чапаевске сообщили 12 октября на выездном мероприятии двух комитетов Самарской губернской думы - по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и по местному самоуправлению.

Депутаты посмотрели отремонтированные в этом году магистрали по улицам Вокзальной и Таганрогской в Чапаевске, а также дороги в промышленной зоне.

Напомним, в этом году в Чапаевске в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" приведены в порядок дороги по улицам Таганрогской и Вокзальной. На их ремонт было направлено 57,3 млн рублей.

Большую часть суммы - 39 млн руб. - потратили на ремонт участка протяженностью 1,6 км на ул. Вокзальной от ул. Кирова до дома №254. Остальные средства пошли на обновление 900-метрового отрезка на ул. Таганрогской от ул. Железнодорожной до дома №36 по ул. Таганрогской.

Договор подряда по итогам торгов был подписан с ООО "Стройсервис". Специалисты компании на этих улицах привели в порядок проезжую часть и тротуары, заменили бортовые камни и люки смотровых колодцев, благоустроили прилегающую территорию. В настоящее время ремонт завершен и объекты приняты в эксплуатацию.

Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов отметил, что дороги отремонтированы качественно.

"Мы проехали по многим участкам, которые были сделаны не только в этом году, но и в прошлом, - рассказал Андрей Мурзов. - Кроме того, мы посмотрели дороги в частном секторе, там они грунтовые. Глава города попросил найти возможность выделить дополнительные субсидии на эти территории".

Кроме того, глава Чапаевска Виталий Ащепков отметил, что уже долгое время не удается отремонтировать дорогу по ул. Производственной, которая расположена в промышленной зоне.

"Заводы развиваются, увеличивается количество работающих на них людей. А для хорошей работы нужны комфортные условия. В частности, необходимо привести в порядок подъездные пути", - подчеркнул Виталий Ащепков.

Глава города рассказал, что эта дорога значится в планах на следующий год. Андрей Мурзов подчеркнул: депутатский корпус приложит все усилия для того, чтобы деньги были выделены.