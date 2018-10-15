В 2018 году более 10 тыс. самарцев заболели из-за грязных рук

В Самарской области за девять месяцев 2018 г. зарегистрировано 10379 случаев заболевания с фекально-оральным механизмом передачи, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 17,7%. Из них доля детей до 14 лет составляет 67,7% (7024 случая).

Статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора к Всемирному дню чистых рук 15 октября.

Эксперты ООН не раз заявляли, что привычка мыть руки может спасать тысячи жизней ежедневно. Именно потому ООН и ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание на необходимость приучаться мыть руки.

Ежедневно от диареи - заболевания, которое еще называют "болезнью грязных рук", - умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы больные мыли с мылом руки перед едой и после посещения туалета.

Через грязные руки могут распространяться ряд инфекционных и паразитарных заболеваний, включая ОРВИ, грипп, дизентерию, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии и другие.

За девять месяцев года сальмонеллезных инфекций в Самарской области зарегистрировано 611 случаев, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 30,6%. Из них доля детей до 14 лет составляет 44,7% (273 факта в минувшем году).

Бактериальную дизентерию (шигеллез) диагностировали 25 раз, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 47,1%. Из них доля детей до 14 лет составляет 12% (три случая в 2017 г.).

Острых кишечных инфекций (ОКИ) установленной этиологии 1786, что ниже прошлогоднего показателя на 23,5%. Доля детей до 14 лет составляет 77,3%.

ОКИ неустановленной этиологии - 7782, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выше на 12,7%. Доля детей до 14 лет составляет 64,4% (5008 диагнозов в минувшем году).

Врачи и специалисты в области гигиены напоминают о необходимости мыть руки: