В 2018 году более 10 тыс. самарцев заболели из-за грязных рук

В Самарской области за девять месяцев 2018 г. зарегистрировано 10379 случаев заболевания с фекально-оральным механизмом передачи, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 17,7%. Из них доля детей до 14 лет составляет 67,7% (7024 случая).
Статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора к Всемирному дню чистых рук 15 октября.
Эксперты ООН не раз заявляли, что привычка мыть руки может спасать тысячи жизней ежедневно. Именно потому ООН и ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание на необходимость приучаться мыть руки.
Ежедневно от диареи - заболевания, которое еще называют "болезнью грязных рук", - умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы больные мыли с мылом руки перед едой и после посещения туалета.
Через грязные руки могут распространяться ряд инфекционных и паразитарных заболеваний, включая ОРВИ, грипп, дизентерию, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии и другие.
За девять месяцев года сальмонеллезных инфекций в Самарской области зарегистрировано 611 случаев, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 30,6%. Из них доля детей до 14 лет составляет 44,7% (273 факта в минувшем году).
Бактериальную дизентерию (шигеллез) диагностировали 25 раз, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 47,1%. Из них доля детей до 14 лет составляет 12% (три случая в 2017 г.).
Острых кишечных инфекций (ОКИ) установленной этиологии 1786, что ниже прошлогоднего показателя на 23,5%. Доля детей до 14 лет составляет 77,3%.
ОКИ неустановленной этиологии - 7782, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выше на 12,7%. Доля детей до 14 лет составляет 64,4% (5008 диагнозов в минувшем году).
Врачи и специалисты в области гигиены напоминают о необходимости мыть руки:
- после посещения туалета,
- перед приготовлением еды,
- перед едой,
- после прикосновения к сырому мясу и рыбе,
- после очищения носа или чихания,
- после прикосновения к животным, даже собственным,
- после посещения общественных мест,
- после общественного транспорта,
- после уборки дома,
- после ухода за больным,
- после контакта с вещами больного,
- до и после обработки раны,
- и просто если руки грязные или давно не мыты.
Последние комментарии
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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.