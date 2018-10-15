16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Резидент "Жигулевской долины" выпустил оборудование для лечения детей без операций Что такое "Бережливая поликлиника" и где с ней познакомиться Почтальоны помогут медикам повысить качество жизни на селе В Самаре прошла первая операция с применением навигационной системы, разработанной в СамГМУ В Самарской области набирает обороты прививочная кампания

Здравоохранение Общество

В 2018 году более 10 тыс. самарцев заболели из-за грязных рук

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати

В Самарской области за девять месяцев 2018 г. зарегистрировано 10379 случаев заболевания с фекально-оральным механизмом передачи, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 17,7%. Из них доля детей до 14 лет составляет 67,7% (7024 случая).

Статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора к Всемирному дню чистых рук 15 октября.

Эксперты ООН не раз заявляли, что привычка мыть руки может спасать тысячи жизней ежедневно. Именно потому ООН и ЮНИСЕФ призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание на необходимость приучаться мыть руки.

Ежедневно от диареи - заболевания, которое еще называют "болезнью грязных рук", - умирают пять тысяч детей. Половины этих смертей можно было избежать, если бы больные мыли с мылом руки перед едой и после посещения туалета.

Через грязные руки могут распространяться ряд инфекционных и паразитарных заболеваний, включая ОРВИ, грипп, дизентерию, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии и другие.

За девять месяцев года сальмонеллезных инфекций в Самарской области зарегистрировано 611 случаев, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 30,6%. Из них доля детей до 14 лет составляет 44,7% (273 факта в минувшем году).

Бактериальную дизентерию (шигеллез) диагностировали 25 раз, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 47,1%. Из них доля детей до 14 лет составляет 12% (три случая в 2017 г.).

Острых кишечных инфекций (ОКИ) установленной этиологии 1786, что ниже прошлогоднего показателя на 23,5%. Доля детей до 14 лет составляет 77,3%.

ОКИ неустановленной этиологии - 7782, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выше на 12,7%. Доля детей до 14 лет составляет 64,4% (5008 диагнозов в минувшем году).

Врачи и специалисты в области гигиены напоминают о необходимости мыть руки:

  • после посещения туалета,
  • перед приготовлением еды,
  • перед едой,
  • после прикосновения к сырому мясу и рыбе,
  • после очищения носа или чихания,
  • после прикосновения к животным, даже собственным,
  • после посещения общественных мест,
  • после общественного транспорта,
  • после уборки дома,
  • после ухода за больным,
  • после контакта с вещами больного,
  • до и после обработки раны,
  • и просто если руки грязные или давно не мыты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4