Долги по зарплате перед работниками СПЗ погашены

По информации департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области, в октябре 2018 года полностью погашена задолженность перед 1085 работниками ОАО "Самарский подшипниковый завод" на общую сумму 50,6 млн рублей.

Долгов по заработной плате перед сотрудниками у предприятия больше нет, сообщает департамент. Ситуация находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, 29 августа глава региона провел рабочее совещание по ситуации на ОАО "Самарский подшипниковый завод". На предприятии было введено конкурсное управление. Дмитрий Азаров_ дал поручение полностью рассчитаться с долгами до 30 сентября.