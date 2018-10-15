Долги по зарплате перед работниками СПЗ погашены

По информации департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области, в октябре 2018 года полностью погашена задолженность перед 1085 работниками ОАО "Самарский подшипниковый завод" на общую сумму 50,6 млн рублей.
Долгов по заработной плате перед сотрудниками у предприятия больше нет, сообщает департамент. Ситуация находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова.
Напомним, 29 августа глава региона провел рабочее совещание по ситуации на ОАО "Самарский подшипниковый завод". На предприятии было введено конкурсное управление. Дмитрий Азаров_ дал поручение полностью рассчитаться с долгами до 30 сентября.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!