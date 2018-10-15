Министр образования региона Виктор Акопьян посетил Образовательный центр "Южный город"

11 октября в региональном министерстве образования и науки был представлен новый руководитель ведомства - Виктор Акопьян. А уже 13 октября в субботу министр с рабочим визитом побывал в одной из самых современных школ не только губернии, но и России - образовательном центре "Южный город" пос. Придорожный Волжского района.

Для министра организовали экскурсию по детскому саду и школе. Но все же главной целью Виктора Акопьяна было знакомство с лидерами ученического самоуправления, важнейшей составной частью воспитательно-образовательного процесса в школе.

Встреча с членами муниципального штаба ученического самоуправления Волжского района была полезной и для самого министра, и для ребят, которые убедились, что можно достаточно свободно общаться с властью, делать свои предложения по налаживанию конструктивной и деловой атмосферы в учебном заведении и внеурочной деятельности.

С большим вниманием выслушал Виктор Акопьян сообщение о том, как был организован единый день голосования во всех школах Поволжского образовательного округа 15 сентября, в которых приняли участие более 10 тыс. учащихся, начиная с начальных классов. "Школьное самоуправление, - отметил министр, - учит в первую очередь работать в единой команде и добиваться нужного результата. Особое место занимает Российское движение школьников, к которому присоединяется все больше и больше образовательных учреждений. Все это позволяет развивать с ранних лет лидерские качества, которые несомненно пригодятся ребятам в будущем".

Более часа длился оживленный диалог ребят с министром, в котором участвовали руководитель Поволжского управления минобрнауки Светлана Сазонова, руководство муниципального образования. Обсудили многие проблемы образования и воспитания, социализации молодых людей, организации дополнительного образования и летнего отдыха, профильных смен ученического самоуправления в оздоровительных лагерях.

По мнению Виктора Акопьяна, далеко не все ребята включаются в ученическое самоуправление, берут от школы все полезное, что она может им дать для дальнейшего успешного роста. "Необходимо активнее их привлекать во все сферы школьной жизни" - обратился он к членам штаба. "Действительно, - ответила председатель штаба ученического самоуправления района, старшеклассница СОШ п.г.т. Петра Дубрава Елизавета Сиднева, - многие ребята замкнуты, малоактивны. И здесь нам необходима всесторонняя поддержка учителей, психологов, методистов, муниципальных властей, депутатов. Ведь речь идет не только о будущем таких подростков, но и наших сельских поселений, района, региона и России в целом".