Министр образования региона Виктор Акопьян посетил Образовательный центр "Южный город"

11 октября в региональном министерстве образования и науки был представлен новый руководитель ведомства - Виктор Акопьян. А уже 13 октября в субботу министр с рабочим визитом побывал в одной из самых современных школ не только губернии, но и России - образовательном центре "Южный город" пос. Придорожный Волжского района.
Для министра организовали экскурсию по детскому саду и школе. Но все же главной целью Виктора Акопьяна было знакомство с лидерами ученического самоуправления, важнейшей составной частью воспитательно-образовательного процесса в школе.
Встреча с членами муниципального штаба ученического самоуправления Волжского района была полезной и для самого министра, и для ребят, которые убедились, что можно достаточно свободно общаться с властью, делать свои предложения по налаживанию конструктивной и деловой атмосферы в учебном заведении и внеурочной деятельности.
С большим вниманием выслушал Виктор Акопьян сообщение о том, как был организован единый день голосования во всех школах Поволжского образовательного округа 15 сентября, в которых приняли участие более 10 тыс. учащихся, начиная с начальных классов. "Школьное самоуправление, - отметил министр, - учит в первую очередь работать в единой команде и добиваться нужного результата. Особое место занимает Российское движение школьников, к которому присоединяется все больше и больше образовательных учреждений. Все это позволяет развивать с ранних лет лидерские качества, которые несомненно пригодятся ребятам в будущем".
Более часа длился оживленный диалог ребят с министром, в котором участвовали руководитель Поволжского управления минобрнауки Светлана Сазонова, руководство муниципального образования. Обсудили многие проблемы образования и воспитания, социализации молодых людей, организации дополнительного образования и летнего отдыха, профильных смен ученического самоуправления в оздоровительных лагерях.
По мнению Виктора Акопьяна, далеко не все ребята включаются в ученическое самоуправление, берут от школы все полезное, что она может им дать для дальнейшего успешного роста. "Необходимо активнее их привлекать во все сферы школьной жизни" - обратился он к членам штаба. "Действительно, - ответила председатель штаба ученического самоуправления района, старшеклассница СОШ п.г.т. Петра Дубрава Елизавета Сиднева, - многие ребята замкнуты, малоактивны. И здесь нам необходима всесторонняя поддержка учителей, психологов, методистов, муниципальных властей, депутатов. Ведь речь идет не только о будущем таких подростков, но и наших сельских поселений, района, региона и России в целом".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.