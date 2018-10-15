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Экология Общество

Сейсмологи повредили сельхозземли в Елховском районе

ЕЛХОВКА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ПАО "Геотексейсморазведка" нарушили плодородный слой почвы при проведении сейсморазведочных работ в Елховском районе. К такому выводу пришли специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Самарской области.

Кроме того, компания не провела рекультивацию после своей деятельности.

По итогам проверки должностное лицо  — генеральный директор ПАО "Геотексейсморазведка" оштрафован на 50 тыс. рублей.

ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" (ранее — ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", ранее — ОАО "Интегра Геофизика"), по данным официального сайта компании, было образовано в результате слияния в 2009 году российских геофизических предприятий: Тюменнефтегеофизика, Ямалгеофизика и Томский Геофизический Трест, а также российских сейсморазведочных активов компании "Петроальянс" (входит в группу компаний Шлюмберже). Компания "прописана" в Тюмени, а география ее деятельности включает, помимо России, Кубу, Мавританию, Йемен, Азербайджан и Узбекистан. С декабря 2017 года владельцем 100% акций ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" является банк "ФК Открытие".

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