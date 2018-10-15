Сейсмологи повредили сельхозземли в Елховском районе

Сотрудники ПАО "Геотексейсморазведка" нарушили плодородный слой почвы при проведении сейсморазведочных работ в Елховском районе. К такому выводу пришли специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Самарской области.

Кроме того, компания не провела рекультивацию после своей деятельности. По итогам проверки должностное лицо — генеральный директор ПАО "Геотексейсморазведка" оштрафован на 50 тыс. рублей.