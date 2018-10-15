Проект строительства поликлиники в Тольятти получил положительное заключение госэкспертизы

Эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство поликлиники, рассчитанной на 1 тыс. посещений в смену.

По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщает ФАУ "Главное управление государственной экспертизы".

Напомним, поликлиника будет построена в 19-м квартале Тольятти в рамках выполнения госпрограммы РФ "Развитие здравоохранения".

Амбулаторно-поликлинический комплекс разместят в отдельно стоящем четырехэтажном здании, общая площадь которого составит 11,1 тыс. кв. метров.

Здесь будут работать травматологическое, рентгенологическое, физиотерапевтическое, терапевтическое, эндокринологическое, оториноларингологическое и хирургическое отделения, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, а также дневной стационар на 20 коек.

Кроме того, на территории поликлиники будут оборудованы трансформаторная подстанция и временные парковки для автомобилей посетителей с выделенными местами для маломобильных групп населения.