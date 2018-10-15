Проект строительства поликлиники в Тольятти получил положительное заключение госэкспертизы

Эксперты Самарского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на строительство поликлиники, рассчитанной на 1 тыс. посещений в смену.
По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщает ФАУ "Главное управление государственной экспертизы".
Напомним, поликлиника будет построена в 19-м квартале Тольятти в рамках выполнения госпрограммы РФ "Развитие здравоохранения".
Амбулаторно-поликлинический комплекс разместят в отдельно стоящем четырехэтажном здании, общая площадь которого составит 11,1 тыс. кв. метров.
Здесь будут работать травматологическое, рентгенологическое, физиотерапевтическое, терапевтическое, эндокринологическое, оториноларингологическое и хирургическое отделения, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, а также дневной стационар на 20 коек.
Кроме того, на территории поликлиники будут оборудованы трансформаторная подстанция и временные парковки для автомобилей посетителей с выделенными местами для маломобильных групп населения.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Сама идея неплоха, но проект возможно требует доработки.
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.