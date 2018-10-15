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Экономическая политика Экономика и бизнес

Предприниматели региона могут участвовать в конкурсе "Инновационный Бизнес-навигатор"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в десятку регионов России, где предприниматели могут стать участниками конкурса "Инновационный Бизнес-навигатор", сообщает региональный минэкономразвития.

Конкурс "Инновационный бизнес-навигатор" — это проект для российских компаний малого и среднего бизнеса, в рамках которого все участники получают консалтинговое корпоративное сопровождение и обучение в формате EMBA для победителей.

Участником может стать любая компания малого и среднего бизнеса из 10 российских регионов: Воронежская область, Иркутская область, Калужская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Свердловская область.

Цель конкурса — содействие развитию малого и среднего бизнеса: помощь в разработке плана по развитию и созданию оптимальных условий для повышения конкурентоспособности организации.
Участие в конкурсе является бесплатным на всех этапах.

Подробная информация о конкурсе и его организаторах http://innonavi.ru/.

Гид потребителя

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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

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