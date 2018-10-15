Предприниматели региона могут участвовать в конкурсе "Инновационный Бизнес-навигатор"

Самарская область вошла в десятку регионов России, где предприниматели могут стать участниками конкурса "Инновационный Бизнес-навигатор", сообщает региональный минэкономразвития.

Конкурс "Инновационный бизнес-навигатор" — это проект для российских компаний малого и среднего бизнеса, в рамках которого все участники получают консалтинговое корпоративное сопровождение и обучение в формате EMBA для победителей.

Участником может стать любая компания малого и среднего бизнеса из 10 российских регионов: Воронежская область, Иркутская область, Калужская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Свердловская область.

Цель конкурса — содействие развитию малого и среднего бизнеса: помощь в разработке плана по развитию и созданию оптимальных условий для повышения конкурентоспособности организации.

Участие в конкурсе является бесплатным на всех этапах.