Жителя Хворостянского района будут судить за смерть сына, коснувшегося оголенных проводов

В Хворостянском районе с утвержденным обвинительным заключением в суд направили уголовное дело о причинении смерти ребенку по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 13 августа 2018 г. в доме на ул. Молодежной с. Абашево от удара током погиб ребенок 2015 года рождения.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По версии правоохранителей, ребенок прошел в котельную дома, где коснулся оголенных проводов. А так как ремонтировал электрооборудование в доме отец мальчика с нарушениями типовой инструкции по охране труда, ему предъявили обвинение.