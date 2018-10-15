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Дорожное строительство Транспорт и связь

Общую стоимость моста через Волгу оценили в 130 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Планируемая общая стоимость строительства моста через Волгу в районе с. Климовка составляет 130 млрд руб., объем финансирования из федерального бюджета - 65 млрд руб., приводит данные департамент информполитики администрации губернатора.

Фото: samregion.ru

Напомним, это сооружение станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км - сам мост.

Проект предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников.

Согласно разработанной дорожной карте проекта, срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2023 года. Строить должны начать уже в 2019 году.

Проект мостового перехода (I этап) получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" в мае 2018 года. Стоимость его реализации в ценах первого квартала этого года составляет 42,4 млрд рублей.

В сентябре проведены конкурсные процедуры по разработке проектной документации на строительство подъездных путей с обходом Тольятти (II и III этап).

Мостовой переход через Волгу включен в утвержденный правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Ответственными исполнителями проекта определены губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

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