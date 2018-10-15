Общую стоимость моста через Волгу оценили в 130 млрд рублей

Планируемая общая стоимость строительства моста через Волгу в районе с. Климовка составляет 130 млрд руб., объем финансирования из федерального бюджета - 65 млрд руб., приводит данные департамент информполитики администрации губернатора.
Напомним, это сооружение станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км - сам мост.
Проект предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников.
Согласно разработанной дорожной карте проекта, срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2023 года. Строить должны начать уже в 2019 году.
Проект мостового перехода (I этап) получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" в мае 2018 года. Стоимость его реализации в ценах первого квартала этого года составляет 42,4 млрд рублей.
В сентябре проведены конкурсные процедуры по разработке проектной документации на строительство подъездных путей с обходом Тольятти (II и III этап).
Мостовой переход через Волгу включен в утвержденный правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Ответственными исполнителями проекта определены губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Росавтодора Андрей Костюк.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.