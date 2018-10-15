В регионе усилят борьбу с производством и продажей контрафактных автокомпонентов

Как повысить эффективность мер борьбы с контрафактом, обсудили на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 12 октября.

Комиссия была сформирована в Самарской области по поручению президента РФ Владимира Путина для координации деятельности всех уровней власти по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции.

Как отметил врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александр Нефедов, сейчас работу в этом направлении ведут как региональные власти, так и правоохранители и сами участники рынка.

Начальник отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ по Самарской области Дмитрий Комаров рассказал, что значительная доля нелегального оборота промышленной продукции в губернии приходится на автокомпоненты: "Основная масса контрафакта реализуется на рынках - "Ставр" в Тольятти, на Ракитовском шоссе и улице Антонова-Овсеенко в Самаре. С начала года мы составили шесть протоколов об административных правонарушениях и восемь протоколов, связанных с незаконным оборотом промышленной продукции. Эта работа продолжается".

По словам начальника отдела экономической безопасности АО "Лада-Имидж" Сергея Купцова, в основном подделывают "расходники" для подвески, рулевого управления и других механизмов, то есть детали, отвечающие за безопасность движения. Он подчеркнул, что АвтоВАЗ ведет серьезную борьбу с фальшивками, получая сигналы от дилеров и представительств по всей стране: "С начала 2017 года мы совершили 18 вылетов в регионы, проверили более 3 тыс. торговых точек в 43 городах. В этом году мы подали 41 заявление в полицию, возбуждено одно уголовное дело, семь человек привлечено к административной ответственности, изъято 4,6 тыс. поддельных запчастей на сумму более чем 15,8 млн рублей".

Сергей Купцов также отметил, что сейчас основная часть контрафактных запчастей для автомобилей Lada поступает на рынки страны именно из Самарской области: "Мы знаем, где расположены эти мастерские, например, в поселках Винтай, Прибрежный, в Тольятти. Однако окончательно пресечь их деятельность не удается".

Второй источник фальшивок - Китай. Оттуда автокомпоненты поступают обезличенными, в Самаре их упаковывают в поддельную тару и отправляют на рынки. Так, в мае на таможне был задержан груз контрафактных запчастей из Поднебесной на общую сумму 8 млн рублей. С начала года в регионе пресечена работа одного нелегального производства упаковки для автокомпонентов, установлены еще семь ИП, занимающиеся этим незаконным бизнесом, материалы переданы в полицию. Виновники оштрафованы на 60 тыс. руб., изъято запчастей на 60 млн рублей.

Как сообщил и.о. начальника Самарской таможни Виктор Никулин, всего в этом году таможенники изъяли контрафактного товара на 797 млн руб., из них почти половина приходится на запчасти, одежду, обувь и игрушки.

На заседании прозвучали конкретные предложения по проверке типографий, печатающих "левую" упаковку, наведению порядка на рынках и сотрудничеству с правоохранителями.

Александр Нефедов подчеркнул, что необходимо ужесточить меры по борьбе с контрафактом, в частности, шире применять меры по конфискации подделок.

"Нужен комплексный подход. Чем слаженнее будет работа, тем больший эффект она даст. Контрафактные детали в механизмах автомобиля несут прямую угрозу и для тех, кто находится в машине, и для окружающих. А государство в результате незаконного оборота промышленной продукции теряет доходы. Необходимы скоординированные действия правоохранителей и всех уровней власти, чтобы пресекать любую незаконную деятельность в этом направлении, изымать товары, представляющие угрозу жизни и здоровью людей", - отметил он.