Дмитрию Азарову представили нового председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк

В понедельник, 15 октября, губернатору Самарской области Дмитрию Азарову был официально представлен новый председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Олег Ганеев, представляя нового руководителя, выразил уверенность в том, что преемственность в работе сохранится, поскольку предыдущий глава Поволжского банка Владимир Ситнов переходит на работу в центральный аппарат - он назначен старшим вице-президентом ПАО Сбербанк в блоке "Корпоративный бизнес".

Олег Ганеев рассказал, что карьера Александра Анащенко складывалась именно в регионах: "Он возглавлял наше тамбовское подразделение, затем работал в Тюмени председателем Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк. Показав успешные результаты в Западной Сибири, Александр получил назначение в более крупный территориальный банк. Работа ему знакома, все процессы - кадровые задачи, бизнес-задачи - он знает".

Дмитрий Азаров отметил, что со Сбербанком у региона выстроено теснейшее взаимодействие по многим направлениям. Губернатор напомнил, что в адрес руководства Сбербанка им было направлено благодарственное письмо за четкую работу по организации выплаты средств вкладчикам одного из банков, который был лишен лицензии. "Владимир Вячеславович организовал работу самым наилучшим образом. Буквально за три-четыре дня тема снялась с повестки", - заявил Дмитрий Азаров.

Также глава региона заметил, что существуют направления, не связанные напрямую с бизнесом, по которым развивается сотрудничество банка и Самарской области - это и развитие IT-технологий, и развитие управленческих навыков региональных команд.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил тот опыт взаимодействия, который был наработан при открытии в Тольятти Центра корпоративных решений Сбербанка и контактного центра в Самаре.

"В том числе благодаря Сбербанку нам удалось переломить ситуацию на рынке труда в Тольятти. На начало года у нас количество зарегистрированных безработных вдвое превышало количество вакансий. За полгода ситуация стала обратной: количество вакансий - в два раза больше числа зарегистрированных безработных. Сбербанк в сотрудничестве с нами, с АвтоВАЗом тоже внес свою лепту", - отметил Дмитрий Азаров.

Также глава региона подчеркнул важность того, чтобы работа по таким направлениям продолжалась. Олег Ганеев, в свою очередь, отметил, что сотрудничество региона и банка - это дорога с двусторонним движением, и без активного неравнодушного личного участия губернатора оно было бы невозможно. "Сейчас эти проекты, в Сбербанке позиционируются как лучшие практики, которые мы предлагаем регионам для реализации", - рассказал он.

Александр Анащенко отметил высокий кадровый потенциал Поволжского банка и заверил губернатора, что намерен поддерживать и развивать сложившиеся традиции сотрудничества между Сбербанком и регионом. Среди основных задач он назвал повышение качества жизни граждан, создание новых рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы, развитие нефинансовых сервисов.