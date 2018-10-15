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Самарская область на втором месте по количеству заявок на конкурс "Лидеры России" среди регионов ПФО

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 октября, количество регистраций на конкурс управленцев "Лидеры России" превысило 50 тысяч. Лидерами по числу заявок на Конкурс являются Центральный федеральный округ (35,5%), Приволжский (15,53%) и Северо-Западный (12,46%).

Наиболее активно в проект включились участники из Центрального федерального округа, на который приходится 35,5% всех зарегистрированных.

Вторым по количеству регистраций среди федеральных округов стал Приволжский — отсюда поступило 15,53% заявок. Они распределились следующим образом — в лидерах Нижегородская область (17,17%), за ней с минимальным отрывом Самарская (17%), далее республики Татарстан (11,92%) и Башкортостан (11,67%), Пермский край (8%), Саратовская (7,8%) и Оренбургская (5,21%) области, Чувашская республика (3,57%), Кировская (3,55%), Ульяновская (3,45%) и Пензенская (3,44%) области, республики Удмуртия (3,44%), Мордовия (2,05%) и Марий-Эл (1,73%).

На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ. Участники из регионов СЗФО направили 12,46% заявок. Следующим по уровню вовлеченности в Конкурс стал Сибирский федеральный округ, представивший 10,2% зарегистрированных участников. Уральский федеральный округ на данный момент направил 9,64% участников конкурса. На Южный федеральный округ приходятся 8,45% участников. От Дальневосточного федерального округа поступило 3,67% регистраций. Регионы Северо-Кавказского федерального округа направили на конкурс 3,07% участников.

Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. Подать заявку можно здесь.

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