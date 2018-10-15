В Тольятти задержана женщина с признаками опьянения, перевозившая маленького ребенка

К сотрудникам ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти от активистов общественной организации "Ночной патруль" поступила информация о том, что на ул. Матросова находится автомобиль Lada Priora, водитель которого не справился с управлением, наехал на бордюрный камень при движении по "кольцу", после чего продолжил движение, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автоинспекторы остановили данный автомобиль. Им управляла 30-летняя женщина. Судя по ее поведению, инспекторы предположили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пр этом в салоне ее автомобиля, в детском кресле находился маленький мальчик в возрасте до трех лет.

Для решения вопроса о передаче ребенка законному представителю, автоинспекторы вызвали на место происшествия сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. В областной полиции сообщают, что девушка-водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась.

"В ее отношении собран административный материал, предусмотренный частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - сообщили в пресс-службе областного полицейского Главка. - В присутствии сотрудников по делам несовершеннолетних ребенок был передан отцу".

По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение