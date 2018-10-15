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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти задержана женщина с признаками опьянения, перевозившая маленького ребенка

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К сотрудникам ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти от активистов общественной организации "Ночной патруль" поступила информация о том, что на ул. Матросова находится автомобиль Lada Priora, водитель которого не справился с управлением, наехал на бордюрный камень при движении по "кольцу", после чего продолжил движение, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автоинспекторы остановили данный автомобиль. Им управляла 30-летняя женщина. Судя по ее поведению, инспекторы предположили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пр этом в салоне ее автомобиля, в детском кресле находился маленький мальчик в возрасте до трех лет.

Для решения вопроса о передаче ребенка законному представителю, автоинспекторы вызвали на место происшествия сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. В областной полиции сообщают, что девушка-водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась.

"В ее отношении собран административный материал, предусмотренный частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - сообщили в пресс-службе областного полицейского Главка. - В присутствии сотрудников по делам несовершеннолетних ребенок был передан отцу".

По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято  процессуальное решение

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

Гибель Мужчины 22 мая 2018 19:01 В Самаре за день с разных этажей одного и того же дома упали и погибли два человека

Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.

Вася Дядя 19 мая 2018 00:51 В центре Самары скончался мужчина со связанными руками и ногами, упавший с одного из этажей высотного здания

Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.

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