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Хоккей Спорт

"Лада" в Ижевске победила "Ижсталь" - 3:1

ИЖЕВСК. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 октября, в очередном матче соперником "Лады" была ижевская "Ижсталь".

Счет на 29-й минуте открыли тольяттинцы: Александр Панков вывел в прорыв Алексея Мастрюкова, и тот шансов Сергею Коробову не оставил — 0:1. Вскоре Филипп Метлюк броском от синей линии забросил вторую шайбу в ворота хозяев — 0:2.

На последней минуте второго периода соперники обменялись опасными выходами: сначала Александр Скрынник вышел победителем после выхода один на один с ним Вячеслава Скобелева, а в ответной атаке мог отличиться Панков.

В самом начале третьего периода Антон Кочуров сократил счет — 1:2. На 56-й минуте тольяттинцы на минуту с лишним получили численное преимущество в двух игроков, но использовать его не смогли.

В концовке хозяева неправильно пытались заменить вратаря и остались в меньшинстве, лишившись шансов на то, чтобы спасти матч. Ижевская команда все же заменила голкипера полевым игроком, но пропустила еще раз — после броска Евгения Скачкова за мгновение до финальной сирены  — 3:1 победа "Лады", сообщает официальный сайт клуба.

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