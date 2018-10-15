"Лада" в Ижевске победила "Ижсталь" - 3:1

В понедельник, 15 октября, в очередном матче соперником "Лады" была ижевская "Ижсталь".

Счет на 29-й минуте открыли тольяттинцы: Александр Панков вывел в прорыв Алексея Мастрюкова, и тот шансов Сергею Коробову не оставил — 0:1. Вскоре Филипп Метлюк броском от синей линии забросил вторую шайбу в ворота хозяев — 0:2.

На последней минуте второго периода соперники обменялись опасными выходами: сначала Александр Скрынник вышел победителем после выхода один на один с ним Вячеслава Скобелева, а в ответной атаке мог отличиться Панков.

В самом начале третьего периода Антон Кочуров сократил счет — 1:2. На 56-й минуте тольяттинцы на минуту с лишним получили численное преимущество в двух игроков, но использовать его не смогли.

В концовке хозяева неправильно пытались заменить вратаря и остались в меньшинстве, лишившись шансов на то, чтобы спасти матч. Ижевская команда все же заменила голкипера полевым игроком, но пропустила еще раз — после броска Евгения Скачкова за мгновение до финальной сирены — 3:1 победа "Лады", сообщает официальный сайт клуба.