Самарчанка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве. На старте соревнований она в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 7:5, 6:4, пишет championat.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Павлюченкова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Анастасия поспорит с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гергес обыграла тольяттинку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:2.