"Сызрань-2003" одержала победу над пермской "Звездой" - 5:1

В понедельник, 15 октября, ФК "Сызрань-2003" на своем поле разгромил ФК "Звезда" - 5:1, сообщает пресс-служба клуба.
Первые опасные моменты создала "Звезда", которая по ходу тайма только наращивала свое давление. Это вылилось в заработанный на 40 минуте Голдобиным пенальти. Капитан пермяков Тюкалов удар не реализовал, но сам и оказался первым на добивании, открыв счет.
Буквально через минуту "Сызрань-2003" сравняла счет, а прямо перед перерывом, успешно разыграв угловой удар, вырвалась вперед. Так на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев.
После перерыва "Звезда" вышла заряженной и тут же начала давить, однако хозяева забили третий гол. Шокированные гости продолжили давить, заработали, но не реализовали ряд опасных штрафных. Сызранские футболисты демонстрировали чудеса реализации — блестящий удар в "девятку" ворот Шумайлова получился у Семенова, который сделал счет разгромным.
"Звезда" пыталась отквитать хотя бы один мяч, но уже в добавленное время сфолила в своей штрафной и получила пенальти. Игрок хозяев был точен и зафиксировал окончательный счет. "Сызрань-2003" громит "Звезду" на своем поле при достаточно равной игре со счетом 5:1.
Голы: Тюкалов, 41 (0:1), Руднев, 43 (1:1), Ионов, 45+ (2:1), Семёнов, 54 (3:1), Семенов, 75 (4:1), Цыганов, 90+ (5:1).
"Сызрань-2003": Шильников, Марченко, Ионов, Ганиев, Семенов, Рыжков (Волосян, 77), Ушаков, Данилов (Имуллин, 62), Малаховский (Бакай, 59), Руднев (Цыганов, 74), Махмутов (Касаткин, 90+).