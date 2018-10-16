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Футбол Спорт

"Сызрань-2003" одержала победу над пермской "Звездой" - 5:1

СЫЗРАНЬ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 октября, ФК "Сызрань-2003" на своем поле разгромил ФК "Звезда" - 5:1, сообщает пресс-служба клуба.

Первые опасные моменты создала "Звезда", которая по ходу тайма только наращивала свое давление. Это вылилось в заработанный на 40 минуте Голдобиным пенальти. Капитан пермяков Тюкалов удар не реализовал, но сам и оказался первым на добивании, открыв счет.

Буквально через минуту "Сызрань-2003" сравняла счет, а прямо перед перерывом, успешно разыграв угловой удар, вырвалась вперед. Так на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу хозяев.

После перерыва "Звезда" вышла заряженной и тут же начала давить, однако хозяева забили третий гол. Шокированные гости продолжили давить, заработали, но не реализовали ряд опасных штрафных. Сызранские футболисты демонстрировали чудеса реализации — блестящий удар в "девятку" ворот Шумайлова получился у Семенова, который сделал счет разгромным.

"Звезда" пыталась отквитать хотя бы один мяч, но уже в добавленное время сфолила в своей штрафной и получила пенальти. Игрок хозяев был точен и зафиксировал окончательный счет. "Сызрань-2003" громит "Звезду" на своем поле при достаточно равной игре со счетом 5:1. 

Голы: Тюкалов, 41 (0:1), Руднев, 43 (1:1), Ионов, 45+ (2:1), Семёнов, 54 (3:1), Семенов, 75 (4:1), Цыганов, 90+ (5:1).

"Сызрань-2003": Шильников, Марченко, Ионов, Ганиев, Семенов, Рыжков (Волосян, 77), Ушаков, Данилов (Имуллин, 62), Малаховский (Бакай, 59), Руднев (Цыганов, 74), Махмутов (Касаткин, 90+).

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