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Интернет Транспорт и связь

Бизнес-абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным Интернетом

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запускает опцию безлимитного Интернета для корпоративных клиентов. Услуга "Очень много Интернета B2B" может стать дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по стране.

Новая опция рассчитана на пользователей Интернета, которым не хватает включенного объема трафика на "средних" и "тяжелых" пакетах. Услугу можно подключить на тарифных планах линейки "Мой бизнес", а также на архивных предложениях "Альфа", "Бета" и "Гамма". В поездках по России Интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки. Для корпоративных клиентов Самарской области стоимость опции составляет 100 рублей.

Для подключения услуги "Очень много Интернета В2В" необходимо заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Опцию можно также активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте.

Решение о запуске новой услуги оператор принял на фоне растущего потребления интернет-трафика у абонентов В2В-сегмента. По итогам сентября 2018 года каждый корпоративный клиент Tele2 в Приволжье скачал в среднем втрое больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам трех кварталов 2018 года бизнес-абоненты Самарской области вошли в число наиболее активных пользователей мобильного Интернета в Приволжье. По этому показателю самарцы находятся на втором месте после корпоративных клиентов Чувашии и на 20% опережают бизнес-абонентов из Марий Эл, замыкающих тройку лидеров в рейтинге самых качающих регионов Приволжья.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

"Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно обновляем наши тарифы с учетом новых запросов. Корпоративные продукты Tele2 учитывают потребность абонентов в простых предложениях, выгодных условиях для поездок по России и больших объемах data-услуг. Сегодня мы запускаем честный безлимитный Интернет для тех пользователей, которые регулярно нуждаются в большом объеме трафика. Эволюция услуг позволяет нам завоевывать и удерживать лояльность абонентов. Наш показатель NPS в бизнес-сегменте постоянно растет: по итогам сентября индекс увеличился на 20 п. п. год к году. Эта динамика напрямую зависит от нашей способности предлагать клиентам лучший сервис и продукт".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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