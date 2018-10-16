Бизнес-абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным Интернетом

Tele2 запускает опцию безлимитного Интернета для корпоративных клиентов. Услуга "Очень много Интернета B2B" может стать дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по стране.

Новая опция рассчитана на пользователей Интернета, которым не хватает включенного объема трафика на "средних" и "тяжелых" пакетах. Услугу можно подключить на тарифных планах линейки "Мой бизнес", а также на архивных предложениях "Альфа", "Бета" и "Гамма". В поездках по России Интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки. Для корпоративных клиентов Самарской области стоимость опции составляет 100 рублей.

Для подключения услуги "Очень много Интернета В2В" необходимо заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Опцию можно также активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте.

Решение о запуске новой услуги оператор принял на фоне растущего потребления интернет-трафика у абонентов В2В-сегмента. По итогам сентября 2018 года каждый корпоративный клиент Tele2 в Приволжье скачал в среднем втрое больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам трех кварталов 2018 года бизнес-абоненты Самарской области вошли в число наиболее активных пользователей мобильного Интернета в Приволжье. По этому показателю самарцы находятся на втором месте после корпоративных клиентов Чувашии и на 20% опережают бизнес-абонентов из Марий Эл, замыкающих тройку лидеров в рейтинге самых качающих регионов Приволжья.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

"Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно обновляем наши тарифы с учетом новых запросов. Корпоративные продукты Tele2 учитывают потребность абонентов в простых предложениях, выгодных условиях для поездок по России и больших объемах data-услуг. Сегодня мы запускаем честный безлимитный Интернет для тех пользователей, которые регулярно нуждаются в большом объеме трафика. Эволюция услуг позволяет нам завоевывать и удерживать лояльность абонентов. Наш показатель NPS в бизнес-сегменте постоянно растет: по итогам сентября индекс увеличился на 20 п. п. год к году. Эта динамика напрямую зависит от нашей способности предлагать клиентам лучший сервис и продукт".