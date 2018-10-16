Сотрудники филиала АО "Транснефть - Приволга" Волгоградское районное нефтепроводное управление (РНУ) организовали спортивно-развлекательные акции для воспитанников Государственного казенного специализированного учреждения "Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" "Лучик" (г. Волгоград).
В рамках акции "25 добрых дел", посвященной 25-летию ПАО "Транснефть", волонтеры из числа сотрудников и молодых специалистов Волгоградского РНУ организовали обзорную экскурсию по памятным местам Волгограда. Дети получили возможность ближе познакомиться с историей родного города, а также осмотрели памятники, не входящие в стандартную экскурсионную программу.
Кроме того, для воспитанников социально-реабилитационного центра была организована спартакиада, в ходе которой они могли проявить смекалку и спортивную подготовку. Итогом мероприятия стало вручение кубков и памятных подарков, после чего было организовано чаепитие и фотографирование на память.
В Волгоградском РНУ АО "Транснефть - Приволга" сформированы несколько волонтерских групп. Волонтеры, в частности, организуют мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь пожилым людям.
В текущем году волонтеры собрали одежду, обувь и продукты питания длительного хранения для малообеспеченных семей, облагородили территории детских площадок в Волгоградской области. Кроме того, волонтеры помогли пенсионерам с заготовкой дров и уборкой приусадебных участков. Перед началом учебного года сотрудники базы производственного обслуживания Волгоградского РНУ оказали помощь в ремонте электропроводки и замене электрических приборов в школе искусств п. Городище.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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