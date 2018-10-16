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Сотрудники Волгоградского РНУ АО "Транснефть - Приволга" организовали благотворительные акции

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники филиала АО "Транснефть - Приволга" Волгоградское районное нефтепроводное управление (РНУ) организовали спортивно-развлекательные акции для воспитанников Государственного казенного специализированного учреждения "Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" "Лучик" (г. Волгоград).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В рамках акции "25 добрых дел", посвященной 25-летию ПАО "Транснефть", волонтеры из числа сотрудников и молодых специалистов Волгоградского РНУ организовали обзорную экскурсию по памятным местам Волгограда. Дети получили возможность ближе познакомиться с историей родного города, а также осмотрели памятники, не входящие в стандартную экскурсионную программу.

Кроме того, для воспитанников социально-реабилитационного центра была организована спартакиада, в ходе которой они могли проявить смекалку и спортивную подготовку. Итогом мероприятия стало вручение кубков и памятных подарков, после чего было организовано чаепитие и фотографирование на память.

В Волгоградском РНУ АО "Транснефть - Приволга" сформированы несколько волонтерских групп. Волонтеры, в частности, организуют мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь пожилым людям.

В текущем году волонтеры собрали одежду, обувь и продукты питания длительного хранения для малообеспеченных семей, облагородили территории детских площадок в Волгоградской области. Кроме того, волонтеры помогли пенсионерам с заготовкой дров и уборкой приусадебных участков. Перед началом учебного года сотрудники базы производственного обслуживания Волгоградского РНУ оказали помощь в ремонте электропроводки и замене электрических приборов в школе искусств п. Городище.

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