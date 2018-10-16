Самарский филиал "Ростелекома" возглавит Владимир Басков

Ди⁠ректор самарского филиала "Ростелекома" Сергей Иванов с 12 октября находится в отпуске, из которого уже не вернется в компанию. "Я попрощался с коллегами и после отпуска продолжу работу в Башкирии в "Башинформсвязь", — подтвердил Иванов "Самарскому обозрению", не распространяясь о причинах ухода.

По информации издания, управлять филиалом будет экс-руководитель компании "Старт-Телеком" Владимир Басков. Сегодня он представлен коллективу в качестве руководителя. Будет ли Басков и.о. или же возглавит филиал — пока непонятно.

В пресс-службе филиала кадровые перестановки не комментируют. Причиной ухода Иванова из Самары могло стать поражение в борьбе за тендер на организацию системы фото/видеофиксации в регионе. Весной контракт на почти 600 млн руб. достался МегаФону.

Еще одной из версий кадровых перестановок может стать та, что Иванов вытащил на себе подготовку региона к Чемпионату мира по футболу, реализовав масштабный проект. Теперь, когда работа построена, он стал не нужен, пишет "Самарское обозрение".