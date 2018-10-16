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Самарский филиал "Ростелекома" возглавит Владимир Басков

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ди⁠ректор самарского филиала "Ростелекома" Сергей Иванов с 12 октября находится в отпуске, из которого уже не вернется в компанию. "Я попрощался с коллегами и после отпуска продолжу работу в Башкирии в "Башинформсвязь", — подтвердил Иванов "Самарскому обозрению", не распространяясь о причинах ухода.

По информации издания, управлять филиалом будет экс-руководитель компании "Старт-Телеком" Владимир Басков. Сегодня он представлен коллективу в качестве руководителя. Будет ли Басков и.о. или же возглавит филиал — пока непонятно.

В пресс-службе филиала кадровые перестановки не комментируют. Причиной ухода Иванова из Самары могло стать поражение в борьбе за тендер на организацию системы фото/видеофиксации в регионе. Весной контракт на почти 600 млн руб. достался МегаФону.

Еще одной из версий кадровых перестановок может стать та, что Иванов вытащил на себе подготовку региона к Чемпионату мира по футболу, реализовав масштабный проект. Теперь, когда работа построена, он стал не нужен, пишет "Самарское обозрение".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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