Самарский филиал "Ростелекома" возглавит Владимир Басков

Директор самарского филиала "Ростелекома" Сергей Иванов с 12 октября находится в отпуске, из которого уже не вернется в компанию. "Я попрощался с коллегами и после отпуска продолжу работу в Башкирии в "Башинформсвязь", — подтвердил Иванов "Самарскому обозрению", не распространяясь о причинах ухода.
По информации издания, управлять филиалом будет экс-руководитель компании "Старт-Телеком" Владимир Басков. Сегодня он представлен коллективу в качестве руководителя. Будет ли Басков и.о. или же возглавит филиал — пока непонятно.
В пресс-службе филиала кадровые перестановки не комментируют. Причиной ухода Иванова из Самары могло стать поражение в борьбе за тендер на организацию системы фото/видеофиксации в регионе. Весной контракт на почти 600 млн руб. достался МегаФону.
Еще одной из версий кадровых перестановок может стать та, что Иванов вытащил на себе подготовку региона к Чемпионату мира по футболу, реализовав масштабный проект. Теперь, когда работа построена, он стал не нужен, пишет "Самарское обозрение".
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???