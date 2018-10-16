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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарская область может стать пилотным регионом цифровой трансформации АПК

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область может стать пилотным регионом цифровой трансформации АПК, сообщает сайт регионального правительства.

Представители проектного офиса цифрового развития Самарской области приняли участие в центральном мероприятии деловой программы Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" — агробизнесфоруме "АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации", который состоялся 10 октября, в день открытия выставки.

Представители проектного офиса приняли участие в работе стенда Самарской области, а также посетили стенды других регионов — участников выставки с целью изучения лучших практик и технологий, направленных на цифровую трансформацию сельского хозяйства.

Руководителем проектного офиса Дмитрием Камыниным были проведены переговоры с представителями предприятий отрасли, представителями органов исполнительной власти, в частности, с Ириной Ганиевой — директором департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также с Денисом Герасенковым — заместителем министра — руководителем департамента административной работы и информатизации в АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о возможности выбора Самарской области в качестве пилотного региона по реализации проектов цифровой трансформации сельского хозяйства.

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