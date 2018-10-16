Самарская область может стать пилотным регионом цифровой трансформации АПК, сообщает сайт регионального правительства.
Представители проектного офиса цифрового развития Самарской области приняли участие в центральном мероприятии деловой программы Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" — агробизнесфоруме "АПК 2.0: экспорт как драйвер модернизации", который состоялся 10 октября, в день открытия выставки.
Представители проектного офиса приняли участие в работе стенда Самарской области, а также посетили стенды других регионов — участников выставки с целью изучения лучших практик и технологий, направленных на цифровую трансформацию сельского хозяйства.
Руководителем проектного офиса Дмитрием Камыниным были проведены переговоры с представителями предприятий отрасли, представителями органов исполнительной власти, в частности, с Ириной Ганиевой — директором департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также с Денисом Герасенковым — заместителем министра — руководителем департамента административной работы и информатизации в АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
По итогам встречи были достигнуты договоренности о возможности выбора Самарской области в качестве пилотного региона по реализации проектов цифровой трансформации сельского хозяйства.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉