В Тольятти сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории

Сотрудники наркоконтроля УМВД России по городу Тольятти пресекли незаконное изготовление наркотических средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе оперативного мероприятия подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими по месту жительства. При осмотре съемной квартиры стражи правопорядка обнаружили нарколабораторию. В присутствии понятых правоохранители изъяли у 34-летнего жителя Тольятти коробки и свертки с веществами, похожими на наркотики.
По результатам экспертизы оказалось, что изъятым было 0,285 г амфетамина, мефедрон 264,3 г и каннабис (марихуанна) равная 1003,003 г, что соответствует крупному размеру. По данным сотрудников полиции, задержанный мужчина не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ покушение на "Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .