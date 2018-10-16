В Тольятти сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории

Сотрудники наркоконтроля УМВД России по городу Тольятти пресекли незаконное изготовление наркотических средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе оперативного мероприятия подозреваемый в совершении преступления был задержан полицейскими по месту жительства. При осмотре съемной квартиры стражи правопорядка обнаружили нарколабораторию. В присутствии понятых правоохранители изъяли у 34-летнего жителя Тольятти коробки и свертки с веществами, похожими на наркотики.

По результатам экспертизы оказалось, что изъятым было 0,285 г амфетамина, мефедрон 264,3 г и каннабис (марихуанна) равная 1003,003 г, что соответствует крупному размеру. По данным сотрудников полиции, задержанный мужчина не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ покушение на "Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".