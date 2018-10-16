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Интернет Транспорт и связь

МегаФон представил первый в России тариф для управления NB-IoT-устройствами

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон первым из операторов предложил тариф "Интернет вещей" для устройств, работающих на базе стандарта NB-IoT. Новый тариф применим не только для работы с NB-IoT-устройствами, но и в сетях 2G, 3G, 4G. В возможности тарифа также входит выделенная APN-сеть, которая гарантирует сохранность и безопасность передаваемой с устройств информации.

В тариф "Интернет вещей" включены пакеты трафика от 15 Мб до 300 Мб по оптимальной цене от 20 руб. до 120 руб., а также передача данных по протоколу CSD для компаний, которые по-прежнему используют в устройствах голосовой канал связи.

МегаФон планомерно и уверенно идет к завоеванию IoT-рынка. Мы первыми в России протестировали решение в стандарте NB-IoT и затем запустили его в коммерческую эксплуатацию в умном городе Иннополис. Обновив ядро сети, мы обеспечили федеральное NB-IoT-покрытие и начали работать над внедрением цифровых решений в регионах страны — в Челябинске появились "умные дорожные знаки" для безопасности на дорогах, а в Брянске — экономное и энергоэффективное "умное освещение", — отмечает Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. — Мы работаем на опережение и сегодня делаем еще один важный шаг — первыми среди операторов предлагаем специальный федеральный тариф для NB-IoT-устройств, который учитывает широту региональных сетей наших корпоративных клиентов, растущий уровень автоматизации производства и потребность в постоянном контроле над ситуацией".

В тариф также входит доступ к платформе "M2M-мониторинг". С ее помощью независимо от места нахождения клиенты смогут управлять сетью IoT-устройств и не задумываться о стоимости или перерасходе IoT/M2M-трафика. Новое тарифное предложение будет актуально для компаний с развитой региональной сетью или для тех, у кого есть необходимость одновременного и постоянного сбора данных с множества IoT/M2M-датчиков и подключенных устройств. Например, компаниям транспортной отрасли M2M-платформа поможет обеспечить безопасность и сохранность транспортных средств. С ее помощью можно обнаружить попытки "глушения" радиопередатчиков автомобилей. Использование платформы компаниями топливно-энергетического комплекса и ЖКХ поможет повысить управляемость и безопасность подключенных объектов, а также, проконтролировать работоспособность каналов передачи данных МегаФона. В банковской сфере возможности удаленного мониторинга позволят объединить в единую экосистему сети терминалов оплаты и банкоматов.

Для еще более удобного управления sim-картами в любом IoT/M2M-оборудовании к новому тарифному плану можно подключить опции, которые созданы для точного планирования затрат в России и за рубежом. Например, в рамках опции "Интернет вещей для бизнеса" МегаФон предлагает безлимитный доступ в Интернет на скорости до 64 кбит/с и работу в сети NB-IoT. Опция "IoT без границ" будет полезна для передачи данных в международном роуминге — включенный объем трафика доступен в абсолютном большинстве стран мира для того, чтобы устройства всегда были на связи.

Узнать подробнее о возможностях для управления IoT-устройствами можно здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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