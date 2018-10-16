16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре назначен руководитель департамента физической культуры и спорта Главы Октябрьского и Красноглинского районов ушли в отставку Гордума Тольятти вновь не смогла избрать спикера Главы самарских департаментов образования и спорта уволены по собственному желанию Депутаты новой думы Тольятти не смогли избрать спикера

Муниципалитеты Власть и политика

Главы Октябрьского и Красноглинского районов ушли в отставку

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 237
Версия для печати

Во вторник, 16 октября, глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова и глава администрации Красноглинского района Олег Комаров подали в районные Советы депутатов заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает сайт администрации Самары.

В ближайшее время состоятся заседания райсоветов депутатов, на которых будут рассмотрены поданные заявления. Советы депутатов назначат исполняющих обязанности глав районных администраций из числа действующих заместителей. Затем будут объявлены конкурсы на должности глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов.

Напомним, что Алла Волчкова руководила районом с 2010-го, а Олег Комаров — с 2015 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4