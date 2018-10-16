Главы Октябрьского и Красноглинского районов ушли в отставку

Во вторник, 16 октября, глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова и глава администрации Красноглинского района Олег Комаров подали в районные Советы депутатов заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает сайт администрации Самары.

В ближайшее время состоятся заседания райсоветов депутатов, на которых будут рассмотрены поданные заявления. Советы депутатов назначат исполняющих обязанности глав районных администраций из числа действующих заместителей. Затем будут объявлены конкурсы на должности глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов.

Напомним, что Алла Волчкова руководила районом с 2010-го, а Олег Комаров — с 2015 года.