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ИТ Транспорт и связь

Ростелеком-Solar научит бизнес основам кибербезопасности

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Ростелеком-Solar, национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, подключила компанию "Бизнес-Гарант" к сервису по управлению навыками информационной безопасности. "Бизнес-Гарант" одним из первых в Поволжье провел обучение сотрудников практической кибербезопасности на базе платформы Ростелеком-Solar.

По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, около 65% сложных целенаправленных атак на компании начинаются с рассылки фишинговых писем сотрудникам. Для многих вирусных эпидемий социальная инженерия — классический способ распространения. Самым эффективным методом борьбы с такими киберугрозами остается повышение грамотности пользователей в области информационной безопасности.

Сервис Ростелеком-Solar по управлению навыками информационной безопасности помогает повысить устойчивость компании к воздействию человеческого фактора. Сотрудники учатся распознавать вредоносные письма, определять опасные сайты, выбирать надежные пароли и защищать данные, хранящиеся на мобильных устройствах.

Вице-президент − ди⁠ректор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура:

"Большинство сетевых атак начинается с рассылки зараженных писем. Работник открывает инфицированный вирусом файл, и через несколько секунд корпоративная информационная система предприятия подвергается мощному вредоносному воздействию. Мы предлагаем предупредить угрозу. У "Ростелекома" и его дочерних структур накоплен богатый опыт в этой сфере. Эксперты компании по информационной безопасности разработали простой, но емкий электронный курс, программа которого регулярно обновляется с учетом новых киберугроз. Он подойдет как для крупных корпораций, так и для малых предприятий. Обучить персонал основам кибербезопасности менее затратно, чем устранять последствия хакерской атаки из-за ошибки человека".

Сервис представляет собой платформу дистанционного обучения с доступом через веб-интерфейс и состоит из трех элементов: теоретического курса по основам кибербезопасности и защиты от социальной инженерии, онлайн-тестирования и практической проверки усвоенных знаний в ходе учебной фишинговой атаки на компанию. На каждом этапе сотрудников оценивают по системе рейтингов. Они получают или теряют баллы в зависимости от того, нарушали ли они правила прохождения теоретического курса, насколько верно отвечали на вопросы теста и смогли ли распознать угрозу.

Андрей Лисицын, системный администратор самарской компании "Бизнес-Гарант":

"Курс обучения построен на наглядных примерах и охватывает все важные моменты работы пользователя с IT-системами. От теста к тесту совершенствуется уровень знаний сотрудников, а значит повышается кибербезопасность компании".

Павел Полянский, представитель службы технической поддержки бухгалтеров "Бизнес-Гаранта":

"Материал курса будет понятен даже далекому от информационных технологий человеку. Жизненные примеры помогают правильно пользоваться интернет-сайтами и электронной почтой. Полученные знания мы будем применять для защиты своих систем и данных клиентов".

Все сведения о результатах обучения сотрудников доступны куратору в личном кабинете сервиса. Ресурс содержит полную информацию о статистике действий пользователей и их рейтинге. Куратор может посмотреть список "уязвимых" сотрудников и назначить им повторную проверку или дополнительный курс. Платформа, в том числе личный кабинет, располагается на вычислительных мощностях "Ростелекома", что обеспечивает дополнительную безопасность данных заказчика.

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Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

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