ВТБ развивает сотрудничество с министерством сельского хозяйства РФ

Банк ВТБ и министерство сельского хозяйства РФ подписали соглашение о сотрудничестве.
Стороны намерены расширять взаимодействие в области поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России.
В частности, документ предусматривает внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры для предприятий АПК, разработку и реализацию инвестиционных программ, поддержку инновационного развития и модернизации компаний отрасли, развитие системы кредитования сферы сельского хозяйства, в том числе в рамках региональных программ и с использованием механизмов государственной поддержки.
ВТБ активно поддерживает отрасль сельского хозяйства: кредитный портфель предприятий АПК на 1 сентября 2018 года превысил 200 млрд рублей, а объем выдач с начала года составил почти 120 млрд рублей. В 2017 году банк одним из первых начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с министерством сельского хозяйства, и за период ее действия заключил более тысячи кредитных соглашений на общую сумму более 122 млрд руб. В сегменте малого и среднего бизнеса в ВТБ действуют специальные кредитные продукты для предприятий АПК, в том числе для финансирования инвестиционных проектов.
Динамичное развитие сельскохозяйственной сферы — важный фактор роста экономики страны. В сотрудничестве с министерством ВТБ намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку комплекса АПК и повышать доступность финансирования предприятий отрасли.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.