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Власть и политика

На конкурс управленцев "Лидеры России" подано свыше 62 тыс. заявок

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К утру 16 октября на конкурс управленцев "Лидеры России" подано свыше 62 тыс. заявок. Лидерами по числу заявок на конкурс являются Центральный федеральный округ, Приволжский и Северо-Западный. Самарская область занимает второе место среди регионов ПФО по количеству регистраций в конкурсе.

Организаторы конкурса в этом году повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет.

К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.

Победителей конкурса ждет, помимо денежного приза в размере 1 млн руб., 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

В этом году среди наставников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Конкурс "Лидеры России" — один из проектов АНО "Россия — страна возможностей", учрежденной указом президента России Владимира Путина. Чтобы подать заявку, необходимо перейти на сайт https://лк.лидерыроссии.рф/registration, ознакомиться с правилами проведения конкурса и заполнить заявку до 24 октября.

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