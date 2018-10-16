В Самарском цирке покажут шоу "Империя львиц"

С 27 октября в Самарском цирке стартует новая увлекательная программа "Империя львиц". Посетителей ждет погружение в мир трюков и акробатических номеров, необычные аттракционы с животными — павианы и лапундеры, пони и лошади, настоящие охотничьи борзые собаки и, конечно, прайд грациозных львиц.
Руководитель программы Виталий Смолянец — настоящий герой и человек-легенда в масштабе мирового цирка. Однажды он оказался перед выбором — спасти жизнь человека или пройти мимо. Ценою собственного здоровья, он выбрал первое — и сам попал в страшную беду, потеряв обе ноги. Вернуться к жизни ему помогли коллеги по цирковому искусству. Сегодня, спустя несколько лет после страшной трагедии, Виталий Смолянец вновь выходит в манеж к своим львицам и тиграм. Обладатель Золотого приза Международного циркового фестиваля в Ижевске, лауреата международной цирковой премии "Мастер", обладатель всех высших наград на всемирном фестивале "ИДОЛ" — Виталий Смолянец, несмотря на все сложности, продолжает ставить новые программы, удивляя и восхищая зрителей своим великолепным искусством дрессуры и любовью к цирку.
Приобрести билеты на это удивительное шоу можно в кассе Самарского цирка. Программа "Империя львиц" гостит в Самаре с 27 октября по 2 декабря.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!