В Самарском цирке покажут шоу "Империя львиц"

С 27 октября в Самарском цирке стартует новая увлекательная программа "Империя львиц". Посетителей ждет погружение в мир трюков и акробатических номеров, необычные аттракционы с животными — павианы и лапундеры, пони и лошади, настоящие охотничьи борзые собаки и, конечно, прайд грациозных львиц.

Руководитель программы Виталий Смолянец — настоящий герой и человек-легенда в масштабе мирового цирка. Однажды он оказался перед выбором — спасти жизнь человека или пройти мимо. Ценою собственного здоровья, он выбрал первое — и сам попал в страшную беду, потеряв обе ноги. Вернуться к жизни ему помогли коллеги по цирковому искусству. Сегодня, спустя несколько лет после страшной трагедии, Виталий Смолянец вновь выходит в манеж к своим львицам и тиграм. Обладатель Золотого приза Международного циркового фестиваля в Ижевске, лауреата международной цирковой премии "Мастер", обладатель всех высших наград на всемирном фестивале "ИДОЛ" — Виталий Смолянец, несмотря на все сложности, продолжает ставить новые программы, удивляя и восхищая зрителей своим великолепным искусством дрессуры и любовью к цирку.

Приобрести билеты на это удивительное шоу можно в кассе Самарского цирка. Программа "Империя львиц" гостит в Самаре с 27 октября по 2 декабря.