Ночью на пр. Карла Маркса в Самаре загорелась Mazda

Во вторник, 16 октября, в 2:49, в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на пр. Карла Маркса в Промышленном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела Mazda. В тушении машины участвовали 10 человек. Полностью ликвидировали пожар в 3:01. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Очевидцы в соцсетях сообщили, что пожар был во дворах между домами № 260 и 262 по пр. Карла Маркса. Одна машина обгорела полностью, и огонь повредил еще два припаркованных рядом автомобиля.