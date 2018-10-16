Ночью на пр. Карла Маркса в Самаре загорелась Mazda

Во вторник, 16 октября, в 2:49, в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на пр. Карла Маркса в Промышленном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горела Mazda. В тушении машины участвовали 10 человек. Полностью ликвидировали пожар в 3:01.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что пожар был во дворах между домами № 260 и 262 по пр. Карла Маркса. Одна машина обгорела полностью, и огонь повредил еще два припаркованных рядом автомобиля.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?