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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре назначен руководитель департамента физической культуры и спорта

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 октября, к обязанностям приступил новый руководитель департамента физической культуры и спорта. Им стал Андрей Вдовин, до этого работавший в областном правительстве, сообщает samadm.ru.

Карьеру на муниципальной службе Андрей Вдовин начал в 2004 году в городском департаменте управления имуществом. Затем он перешел на работу в правительство Самарской области, где занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта.

Напомним, 8 октября руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов покинул свой пост по собственному желанию. Он был назначен руководителем департамента физической культуры и спорта в марте 2017 года. До того, в 2004 году, Анисатов занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту администрации Новокуйбышевска, а в 2007-2012 гг. находился на посту руководителя аппарата администрации этого муниципального образования.

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