Самарского пристава обвиняют в передаче взятки

В Самаре в суд Промышленного района для рассмотрения направили уголовное дело пристава-исполнителя ОСП Кировского района Самары УФССП РФ по Самарской области. Ее обвиняют в передаче взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, в апреле 2018 г. женщина выступила посредником. Она получила на банковскую карту 25 тыс. руб. от должника по исполнительному производству. За эти деньги человек рассчитывал избежать запрета на выезд с территории РФ. Часть денег обвиняемая должна была передать приставу-исполнителю ОСП Промышленного района.