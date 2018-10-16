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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Завод "Авиакор" пытается оспорить решение о взыскании с него 2,2 млрд рублей

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Авиакор-авиационный завод" пытается в апелляции обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, которым удовлетворено заявление Министерства обороны РФ к предприятию на 2,2 млрд рублей. Апелляционная жалоба, согласно материалам КАД ВАС, была подана в понедельник, 15 октября.

Напомним, задолженность возникла в рамках исполнения госконтракта, заключенного в 2011 году. Согласно годовому отчету завода за 2011 г., речь о контракте на производство самолетов Ан-140.

По условиям контракта предприятие должно было поставить министерству девять самолетов — по три в 2011, 2012 и 2013 годах. Однако, как уточняется в материалах суда, поставлено было только четыре самолета общей стоимостью 2,3 млрд руб.: три — по плану 2011 г. и один — по плану 2012 года. При этом заводу было перечислено 4,5 млрд рублей.

В заявлении о взыскании с ОАО "Авиакор-авиационный завод" 2,2 млрд руб. "неотработанного аванса" свои требования Минобороны объясняло тем, что предприятие существенно нарушило условия контракта и потребовало также его расторжения.

Завод при этом обратился со встречным заявлением о расторжении этого контракта с Минобороны, ссылаясь на "обстоятельства непреодолимой силы". Под ними имелись в виду санкции, введенные Украиной и Евросоюзом в отношении России в 2014 году.

Однако, как отмечается в определении суда первой инстанции, срок исполнения обязательств по контракту завершился 25 ноября 2013 года.

Настаивал "Авиакор" и на том, что стоимость поставленных самолетов составила не 2,3 млрд руб., а 3,2 млрд рублей. Однако суд посчитал эти доводы необоснованными, как и ссылку на "обстоятельства непреодолимой силы", помешавшие исполнить контракт в срок.

В итоге суд удовлетворил заявление Минобороны РФ, оставив без удовлетворения встречные требования авиационного завода. 

На рассмотрении арбитража в настоящее время находится еще одно заявление Минобороны РФ к заводу "Авиакор" — о взыскании 928,5 млн рублей. Производство по нему приостановлено до вступления в силу решения по делу на 2,2 млрд рублей.

Требование на 928,5 млн руб. включает в себя 152,8 млн штрафа и 775,6 млн "процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом". Задолженность, согласно материалам КАД ВАС, возникла в рамках исполнения того же госконтракта от 2011 года, который фигурирует и в деле на 2,2 млрд рублей.

Также напомним, что из-за срыва поставок самолетов директор "Авиакора" Алексей Гусев стал фигурантом уголовного дела.

ОАО "Авиакор-авиационный завод" — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". "Авиакор" занимается строительством, капитальным ремонтом и техническим обслуживанием различных типов самолетов.

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