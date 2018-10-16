В регионе подвели итоги программы "Формирование комфортной городской среды"

В понедельник, 15 октября, на заседании профильного комитета губернской думы подвели итоги реализации областной программы "Формировании комфортной городской среды" в 2018 году.

Всего на обновление городов и районов области было выделено 1,1 млрд рублей. Из них 573,4 млн руб. — средства федерального бюджета, еще 561,1 млн руб. выделила область.

К распределению средств подошли с особой тщательностью. Так, объем субсидий для городов и районов определялся исходя из явки их жителей на рейтинговое голосование по проектам общественных территорий, которое состоялось в марте текущего года. Тогда за благоустройство парков, площадей и других объектоа проголосовало 974 тыс. человек. Всего было выбрано 155 пространств, на обновление которых выделили 693,3 млн рублей.

Еще 441 млн руб. направили на благоустройство 394 дворов, которые выбирали муниципальные общественные комиссии на основе полученных от граждан предложений. При этом предпочтение отдавалось коллективным заявкам.

Как сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ области Сергей Ульянкин, по состоянию на 10 октября, работы во дворах завершены почти на 100%. "Необходимо усилить работу в Ленинском районе Самары, где до сих пор не сдан один двор. Пристального внимания требует Октябрьский район, где много претензий по качеству работ", — сказал Ульянкин.

Чуть хуже обстоит ситуация с общественными пространствами. Из 155 территорий закончено 141 или 90,9%. Среди отстающих Нефтегорский и Елховский районы, а также город Сызрань. Особую тревогу вызывает Жигулевск, на долю которого приходится 5 таких объектов. "Мы обязательно организуем в городе выездное заседание и выясним причины отставания", — сказал председатель комитета Андрей Кислов.

Сегодня работа над программой продолжается. "В настоящее время осуществляется сбор предложений от муниципалитетов о потребности в финансировании мероприятий программы, также уточняется количество объектов, планируемых к благоустройству", — рассказал Сергей Ульянкин.

По его словам, на реализацию программы в 2019 году запланировано 878,6 млн руб., из которых 571,1 млн руб. — средства федерального бюджета, а 307,5 млн руб. выделяются от области. Кроме того, Минстроем РФ уже принято решение о выделении региону еще 398 млн рублей.

Депутаты поинтересовались, почему наряду с увеличением федеральных вливаний участие областного бюджета в 2019 г. сокращается. "307,5 млн руб. — это деньги, которые область выделяет в рамках софинансирования. В течение года по решению губернатора на программу могут быть выделены дополнительные средства. В этом году они составили 200 млн рублей", — пояснил Ульянкин.

Дальнейшее развитие программы во многом зависит от решений федерального центра. По словам замминистра, сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы работы по благоустройству дворов на 20% финансировались за счет граждан. При этом регионы страны настаивают на сохранении существующего порядка.

По-мнению депутатов, эффективная реализация программы возможна лишь при участии самих жителей. "Нужно понимать, что комфортная среда формируется не только в парках и скверах, но и в наших головах. Мы должны активней выходить на субботники, содержать наш двор в чистоте, — отметил Андрей Кислов. — Государство лишь запускает эту программу, основным ее драйвером должны стать люди".