ПТС: "До конца недели весь жилой фонд Самары будет подключен к отоплению"

В настоящее время в нескольких десятках самарских домов отсутствует отопление. Причина — возникновение порывов после планового подключения тепла. Например, такая ситуация сложилась в доме 5 по переулку Репина.

Как рассказала Волга Ньюс жительница дома Любовь Гудов,а теплыми батареи в квартирах было только несколько часов в начале октября. "Затем случился порыв, и нас отключили. Сейчас дома замерзаем, спим в одежде, даже на улице теплее, чем дома", — поделилась проблемой женщина.

В настоящее время во дворе дома ведутся ремонтные работы и до конца текущего дня тепло должно поступить в квартиры. Об этом сообщил исполнительный директор АО "Предприятие тепловых сетей" Айдар Ильясов. "На этом участке проблема заключалась в том, что здесь очень небольшой двор, в него нельзя было привезти спецтехнику, почти все работы выполнялись вручную", — рассказал он.

В целом, по словам Айдара Ильясова, в Самаре на устранении повреждений на теплосетях работает 20 бригад, причем две из них ведут работы круглосуточно. "Основные повреждения происходят на вводах тепла в дом. Они являются бесхозяйными с 2015 года, мы лишь выполняем аварийный ремонт, — пояснил исполнительный директор "ПТС". — Всего с начала отопительного сезона мы уже устранили 178 повреждений. На имеющихся сейчас аварийных участках, работы планируем завершить до конца текущей недели".