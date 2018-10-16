Житель Безенчукского района сжег дом сестер, не получив наследство

В Безенчукском районе суд рассмотрел уголовное дело 61-летнего местного жителя. Его обвиняли в поджоге чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Днем 16 июня 2018 г. мужчина поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку и положил их на ватный матрас на диване на кухне дома своих сестер. Он вышел и наблюдать за пожаром. В итоге здание было уничтожено.
В суде сельчанин полностью признал вину и пояснил, что поджег дом, так как считал, что его необоснованно обделили наследством.
Инцидент произошел во время испытательного срока по другому приговору, вынесенному мужчине.
В итоге ему назначили два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.