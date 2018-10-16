Житель Безенчукского района сжег дом сестер, не получив наследство

В Безенчукском районе суд рассмотрел уголовное дело 61-летнего местного жителя. Его обвиняли в поджоге чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Днем 16 июня 2018 г. мужчина поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку и положил их на ватный матрас на диване на кухне дома своих сестер. Он вышел и наблюдать за пожаром. В итоге здание было уничтожено.

В суде сельчанин полностью признал вину и пояснил, что поджег дом, так как считал, что его необоснованно обделили наследством.

Инцидент произошел во время испытательного срока по другому приговору, вынесенному мужчине.

В итоге ему назначили два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.