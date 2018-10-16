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В Самаре проведут статистику использования информационных технологий

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре 2018 года Самарастат проводит выборочное федеральное статистическое наблюдение об использовании населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

В ходе обследования проводят выборочное интервьюирование населения Самары и муниципальных образований в возрасте старше 15 лет.

По итогам Самарастат планирует получить следующие данные: о наличии и использовании в частных домашних хозяйствах информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей; об использовании населением мобильных телефонов, персональных компьютеров и Интернета; об использовании средств защиты информации; о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Опрос проводят ин­тервьюеры. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.

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