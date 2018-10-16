В Самаре проведут статистику использования информационных технологий

В октябре 2018 года Самарастат проводит выборочное федеральное статистическое наблюдение об использовании населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.
В ходе обследования проводят выборочное интервьюирование населения Самары и муниципальных образований в возрасте старше 15 лет.
По итогам Самарастат планирует получить следующие данные: о наличии и использовании в частных домашних хозяйствах информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей; об использовании населением мобильных телефонов, персональных компьютеров и Интернета; об использовании средств защиты информации; о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Опрос проводят интервьюеры. При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.
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Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
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