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Общественные организации Общество

100-летие комсомола в Самарской области будут отмечать с 25 по 31 октября

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Борис Ардалин строил АвтоВАЗ, Куйбышевский метрополитен, руководил обкомом комсомола, возглавлял областную Торгово-промышленную палату, был министром транспорта и автодорог региона. Сейчас Борис Васильевич возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации "Воспитанники комсомола - мое Отечество". В интервью Волга Ньюс он рассказал, как в губернии идет подготовка к празднованию 100-летия комсомола.

Школа активистов
Общественники ставят перед собой задачу не только достойно отметить юбилей комсомола, но и актуализировать то огромное наследие, которое оставила эта организация.
"Работа по организации празднования столетия комсомола началась в декабре 2016-го, - рассказывает Борис Ардалин. - Мы собрали конференцию, избрали общественный совет, при поддержке областных властей создали оргкомитет, в который вошли представители министерств и ведомств, занимающихся работой с молодежью. В уставе нашей организации "Воспитанники комсомола - мое Отечество" обозначена наша цель - содействие в воспитании молодежи. Мы создали подразделения во всех городах и районах области, вплоть до поселков, в организацию вступили около восьми тысяч человек".
Работа по сохранению и внедрению в жизнь наследия всероссийской организации идет по нескольким направлениям. Напомним, 29 октября 2015 года был подписан указ президента РФ Владимира Путина о создании Российского движения школьников (РДШ).

"В нашей области более 600 школ, и при поддержке нашего министерства образования и науки около сотни уже вступили в РДШ, - продолжает Борис Васильевич. - Есть план подключить к этому движению все средние учебные заведения. Школа - это не только образовательные услуги, но и воспитание подрастающего поколения. И мы, ветераны, должны рассказать ребятам, как раньше работали пионерия и комсомол. Пусть в школах будет много общественных объединений: и юнармейцы, и волонтеры, и поисковики, и школьное самоуправление… Главное - с раннего возраста привлечь детишек к общественной деятельности. Чтобы ребенок умел сопоставлять личные и общественные интересы, был честным, порядочным, умел дружить".

Еще одно направление работы ветеранов - поддержка Российского Союза молодежи (РСМ), который является правопреемником комсомола. Сейчас отделения Союза работают почти в 30 муниципальных образованиях губернии.

"Наша задача - создать отделения РСМ в каждом, - говорит Ардалин. - Мы поднимали эту тему на собраниях с участием наших ветеранов и глав муниципалитетов. Считаем, что должно быть много молодежных организаций, направленных на развитие волонтерства, наставничества, культуры, спорта и так далее. А Российский Союз молодежи должен стать их координатором. Обращаюсь к главам муниципалитетов: у вас есть отделы по делам молодежи, где обычно работают один-два человека. Мы готовы помочь при этих структурах создать общественные советы из активистов РСМ, они будут отвечать за спортивную, культурно-массовую, волонтерскую, патриотическую и другую работу. Они покажут себя в реальной общественной работе, а вы получите кадровый резерв. Ведь комсомол всегда занимался подготовкой такого резерва для органов власти, предприятий и организаций".

Праздник для своих
Оргкомитет совместно с профильными министерствами и ведомствами почти два года планомерно проводил различные мероприятия, в том числе культурные и спортивные. Например, недавно областная библиотека презентовала тематическую выставку печатных изданий "Это наша с тобой биография".
"Во многих районах развернута работа под девизом "100-летию комсомола - 100 дел", - продолжает Борис Васильевич. - Это и приведение в порядок улиц, скверов и парков, связанных с историей пионерии и комсомола, субботники, весной и осенью - посадка деревьев. Во многих районах люди работают в архивах, с ветеранами, выпускают юбилейные книги. В Сызрани уже два тома выпустили, подготовили к изданию третий. На выходе - книги в Самаре и Тольятти".

В прошлом году ветераны комсомольского движения провели семь зональных форумов "Мы вместе. Мы за Россию", в них приняло участие около шести тысяч человек. Везде старались приглашать и ветеранов, и молодежь. Для форума создали 10-минутный фильм, в котором емко показана роль комсомола во всех сферах жизни губернии, от экономики до культуры.

"В Москве 100-летие комсомола будут отмечать 27 октября, юбилейная дата - 29 октября, - поясняет Ардалин. - А в наших городах и районах праздничные мероприятия с вручением юбилейных наград начнутся 25 октября. Люди очень серьезно и трепетно относятся к этому событию. Комсомол для многих - огромная часть жизни, лучшие годы. Например, в Самаре собираются провести свои мероприятия не только районы, но и ветераны крупных предприятий, вузов. Их руководители - в прошлом комсомольские активисты, они хотят организовать яркий и незабываемый праздник".
Юбилейные мероприятия завершатся 31 октября в 15:00 областным торжеством в театре оперы и балета.
"Мы приглашаем и федеральных гостей. Но это не самоцель: мы делаем праздник для наших людей, для ветеранов комсомола, - уточняет Борис Васильевич. - Не будет никаких официальных докладов, гостей ждет историческая литературно-музыкальная композиция и много песен, которые перенесут людей во времена нашей молодости. Вести программу будут дикторы Центрального телевидения, а в концерте примет участие артист, имя которого занесено в славную летопись комсомола. Праздник пройдет под девизом "Любовь, комсомол и весна".

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