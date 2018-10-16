В самарском общественном транспорте введут оплату проезда банковской картой

В Самаре планируется ввести оплату проезда банковской картой в общественном транспорте. Об этом сообщает городской департамент транспорта в Twitter.

"В настоящий момент этот вопрос - на стадии решения, в скором времени такую оплату постепенно планируется внедрить в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Напомним, в самарском метрополитене могут ввести альтернативу жетонам для разового проезда в виде нового электронного билета с технологией бесконтактной оплаты. Данный проект находится в стадии разработки.