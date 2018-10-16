В Портпоселке почтят память погибших воинов-ставропольчан

Эта акция пройдет 11 ноября около Памятного знака и Солдатской часовни, которые находятся возле "Леса памяти воинам-ставропольчанам". Приурочено событие к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Напомним, что уникальный мемориальный комплекс "Лес Памяти" появился в Тольятти по инициативе руководителя Тольяттинского отделения Географического общества Евгения Краснослободцева и руководителя программ "100-летие Первой мировой войны. Память солдат и офицеров Русской армии" регионального отделения Фонда содействия ЮНЕСКО в Поволжье Дмитрия Борисова.

Вначале, в 2008 г., Лес Памяти (на 400 саженцев) появился в Польше, недалеко от деревни Зелена Гура Лодзинского воеводства. Этосвоеобразный "побратим" тольяттинского леса. В Польше таким образом была отдана дань солдатам-сибирякам, погибшим в Первую мировую войну на территории этого государства. В 2014 г. — в год 100-летия начала Первой мировой — местное отделение партии "Единая Россия" и группа компаний "ЭкоВоз" поддержали идею создания такого леса в Тольятти. У областного министерства лесного хозяйства взяли в аренду 10 га земли — из тех, что относились к выгоревшим в 2010 г. лесным массивам. Здесь уже высажено более 40 тысяч саженцев. Растут в память о погибших воинах молодые ясени, сосны, дубки, можжевельник. За ними осуществляется постоянный уход. И количество посаженых деревьев продолжает расти. Вот и мы, журналисты Волга Ньюс, вместе с Дмитрием Борисовым и нашим общим другом — тольяттинским фотомастером Анатолием Кинчаровым — в день приезда в Портпоселок посадили здесь можжевельник. Рядом Памятный знак. Камень, черная памятная табличка и икона с изображением Сергия Радонежского. Его имя связано с одной легендой времен Первой мировой. Раненому офицеру, было явление этого святого старца. Старец посоветовал офицеру посадить дубок рядом со зданием госпиталя, и если саженец выживет, тои раненый выздоровеет. Так и произошло. Рядом, на другом камне, выгравировано четверостишие из стихотворения Дмитрия Борисова о героях Первой мировой войны:

"…Нам не счесть поименно Героев,

Земляков из Великой войны,

Только Память вернуть для достойных

Можешь Ты!

Может Он!

Можем Мы!!!"

В том же 2014 г. возле Тольяттинского государственного университета был открыт Памятный знак к 100-летию начала Первой мировой и 75-летию начала Второй мировой войны. Там есть такие слова: "В память обо всех россиянах, не пощадивших себя для спасения Отечества". Сюда же перенесли из Паркового комплекса истории техники им. Сахарова гаубицу времен Первой мировой. В сентябре 2016 года недалеко от Памятного знака в мемориальном комплексе "Лес памяти" была открыта и освящена Солдатская часовня иконы Казанской Божией матери. Эта часовня с ажурными металлическими узорами необычна, она кажется летящей. На куполе, в память о погибших воинах — журавли, словно прилетевшие сюда из памятной всем песни на стихи Расула Гамзатова. Внутри — камень с мраморной доской, где изображены две ладони и горящая свеча. Под камнем заложены две металлические капсулы. Одна — с землей с кладбищ и мест боев российской армии в Польше во время Первой мировой, вторая — с землей из Брестской крепости. С появлением часовни Лес стал символизировать память о героях и Первой, и Второй мировых войн.

Как родился этот необычный проект? Все началось… со стихов. Дмитрий Борисов, подполковник в отставке, ветеран боевых действий на Кавказе, написал стихотворение, которое было посвящено его прадеду и деду, прошедшим горнило войн.

"Мне удалось найти фотографии моих прадедов, Дмитрия Никифоровича Борисова и Федора Спиридоновича Севастьянова, участников Первой мировой. Один в форме Русской императорской армии, другой в форме Санкт-Петербургской офицерской кавалерийской школы, — рассказывает Дмитрий. — Кстати, с прадедом, Федором Спиридоновичем, которыйслужил фельдшером-ветеринаром у Брусилова, связана такая легенда. Когда у цесаревича Алексея заболел кот, Брусилов порекомендовал царской семье своего фельдшера — моего прадеда. Кота он вылечил. И какое-то время ему разрешили жить в Зимнем дворце. На других фотографиях, найденных мной, — деды, Михаил и Иван. Один в буденновке времен Финской компании 1939 года, другой — в советской форме времен Великой Отечественной. Смысл стихотворения в том, что не важно, какой на тебе мундир, важно то, какой ты солдат или офицер, как ты защищаешь родину. Могут меняться правители, норусский солдат — из разряда вечных категорий. Вы знаете, в Питере в 1997 году изготовили памятник, посвященный примирению белых и красных. Он называется "Неделимый венец". На камне лежат простреленная белогвардейская фуражка и порубленная буденновка, а над ними — терновый венец. И представляете, в городе не могли найти место, где его установить! Сторонники разных идеологий до сих пор воюют между собой. Хорошо, что нашелся один директор школы, который сказал: "Не надо спорить. Я возьму себе этот памятник". С тех пор он стоит в школьном дворе. Когда я узнал об этой истории, был возмущен. Прежде чем судить наших предков, надо посмотреть внимательно на наш собственный мундир, образно говоря".

Вот так и появилось стихотворение о деде и прадеде — "Память ищет событья истории…" Тем стихотворением заинтересовались в Польше. Потом появилось предложение выпустить поэтический сборник на русском и польском языках. (Сейчас у Борисова три сборника стихов). "Меня очень впечатлили фотографии русских захоронений в Польше, — рассказывает Дмитрий. — И то, как поляки за ними ухаживают. Тронула история о том, как поэт и переводчик Михаил, ставший моим другом, сделал из дерева огромный православный крест и вместе со своим сыном отнес его к месту одного из русских захоронений. Там они его установили. А позже люди стали приносить камни, иконы, обновлять кресты, ухаживать за могилами. Обо всем этом — мое стихотворение "Безымянные кресты". В Польше я увидел огромный интерес к русской культуре. Там хорошо знают Пушкина, Высоцкого и не только их. У меня появились слезы, когда услышал как пели песню Окуджавы на польском языке:

"А как первая война — да ничья вина,

А вторая война — чья-нибудь вина,

А как третья война лишь моя вина…".

Дмитрий занялся исследованием поэзии о Первой мировой. Вместе со своим польским другом Михалом он создал интернет-проект, посвященный этой войне и стихам о ней. Кстати, среди поэтов, которые писали об этом, были классики — Николай Гумилев, Анна Ахматова, Зинаида Гиппиус, Владимир Маяковский, Сергей Есенин. Дмитрий Борисов собирает и публикует на своей странице в "Живом Журнале" стихи русских, польских, английских, немецких авторов, песни времен Первой мировой войны, живописные портреты героев, а также поэзию современников об этой до сих пор мало известной войне.

В 2014 году Борисов стал победителем VIII международного Мазовецкого литературного конкурса в Польше, в котором соревновались авторы стихов о Первой мировой войне. На конкурс он представил несколько стихотворений в переводе на польский Михала Ягелло.

К сожалению, об участии уроженцев Ставропольского уезда в Первой мировой сведения довольно скупые. Часть ставропольских архивов того времени сгорела, часть утонула. Однако исследователям удалось составить список из восьмисот погибших на полях боев ставропольчан. В планах — создать в городе Стену памяти с их именами.

Среди уроженцев Ставропольского уезда есть два полных георгиевских кавалера, заслужившие эти награды в боях Первой мировой. Один из них — крестьянин села Кобельмы Старобуянской волости (теперь это село Калиновка Красноярского района) подпрапорщик Андрей Федин, он служил в дивизии Корнилова. Другой — уроженец села Кременское Владимир Долматов, он также воевал в этой дивизии.

Дмитрий Борисов рассказывает: "Долматов прошел за четыре года войны путь от рядового до подполковника и был награжден за свои воинские подвиги не только четырьмя солдатскими Георгиевскими крестами, но и четырьмя боевыми офицерскими орденами — каждый с надписью "За храбрость" или с мечами и бантом. Все его подвиги известны, о них можно узнать в Интернете. Но, к сожалению, его судьба прослеживается только до 1919 года. Скорее всего, вместе с остатками войска Колчака он оказался в эмиграции".

На родине героя Первой мировой в 2016 г. открыт ему памятник.

Фотография Долматова — на рабочем столе Дмитрия Борисова. А рядом список необычной иконы. "Явление Божьей матери русскому отряду в Августовских лесах перед победой над германцами". Это единственная икона, на которой можно увидеть изображение солдат времен Первой мировой. Мы видим их молящимися перед ликом Божьей матери.

"Это явление, которое произошло в Польше, в Августовских лесах, в 1914 году, было отражено в донесениях сразу нескольких отрядов, — гусар, драгун, кирасир, казаков", — рассказывает Дмитрий Борисов.

В Тольятти построен новый храм — в честь Св. пророка Божиего Илии. У Борисова и настоятеля храма иерея Сергия Романова есть идея создать там скрижали — в память о земляках, погибших на полях боев, начиная с войны 1812 года до современных локальных конфликтов. И, конечно же, в тех скрижалях достойное место займут воины Первой мировой.