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Литература Культура

Юрий Стоянов прочтет "Повести Белкина" в Самарской филармонии

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 октября, в 18:30 в Самарской филармонии в рамках Международного фестиваля искусств "Самарская осень-2018" многократный лауреат премии ТЭФИ, народный артист РФ Юрий Стоянов прочтет "Повести Белкина" Пушкина (6+), сообщила пресс-служба филармонии.

Повесть прозвучит в сопровождении академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста РФ Михаила Щербакова.

"Партитуры для чтеца с оркестром"… Звучит серьезно, заманчиво и даже немного загадочно. На этот раз мы обратимся к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, чьи поэзия и проза неразрывно связаны с музыкой. Да стоит только припомнить, скольких композиторов вдохновили на создание великолепных партитур его сочинения.

Зрителям предлагаются "Повести Белкина" — "Гробовщик", "Выстрел" и "Метель". Они стали основой новой литературно-музыкальной композиции, в которой прозвучит музыка Глинки, Чайковского,  Танеева, Калинникова, Лядова, Овсянико-Куликовского, Мендельсона, Берлиоза, Верди, Орфа, Прокофьева, Гаврилина и Свиридова — огромный срез музыкальной культуры разных эпох и стран.

В роли чтеца выступит Юрий Стоянов, который не только проведет слушателей через все сюжетные перипетии, но и продирижирует академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии во время исполнения одного из музыкальных фрагментов, получив дирижерскую палочку из рук маэстро Михаила Щербакова.

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